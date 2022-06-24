Невкусная и однообразная пища может привести к унынию: какие продукты нужно исключить из рациона

Однообразная или невкусно приготовленная пища может способствовать возникновению депрессии. Именно к такому выводу они прошли после проведения масштабного эксперимента. От каких продуктов в рационе лучше отказаться?

Гастрономический эксперимент

Всего в этом исследовании приняло участие 2,6 тыс. добровольцев. Как оказалось, невкусная и не отличающаяся разнообразием еда может способствовать развитию апатии, хронической усталости и даже депрессии.

По словам диетологов, в подавленном состоянии у человека меняется вкусовое восприятие. Уже приевшаяся еда теперь кажется еще более невкусной. Именно поэтому при хронической депрессии люди отказываются даже от любимых некогда блюд. Одновременно с этим в попытках удовлетворить свои вкусовые потребности они начинают есть гораздо больше. Это провоцирует резкий набор веса. Люди с депрессией в 30% случаев имеют избыточную массу тела.

Группа риска

Чаще всего от так называемой продуктовой депрессии страдают представительницы прекрасного пола. А виноваты во всем различные монодиеты (например, шоколадная, яблочная, кефирная и пр.). В результате организм начинает испытывать дефицит тех или иных микроэлементов. Мозг в ответ шлет сигналы тревоги. Такой человек чувствует себя несчастным, не удовлетворенным жизнью и может даже начать буквально придираться к близким по пустякам. Кроме потенциального вреда для здоровья, подобного рода режим питания может нанести психологическую травму.

Какие продукты могут спровоцировать депрессию?

На самом деле таких продуктов не так и много. Прежде всего, это кофе, красное мясо, сахар и различные сахарозаменители. Ученые подсчитали, употребляющие по 3-4 чашки кофе в сутки люди имеют склонность к депрессивным настроениям. Диетологи обуславливают такую статистику обычной зависимостью от кофеина.

Избыток сахара в рационе только усиливает депрессию. Все дело в том, что сладости способствуют развитию привыкания. Постепенно организм приспосабливается вырабатывать больше инсулина для его утилизации. Как следствие, отсутствие очередной порции сладкого может привести к унынию.

Что касается красного мяса, если его есть часто и большими порциями, оно попросту не успеет в полном объеме перевариться. Как следствие, в кишечнике начинаются процессы разложения, продуцируются яды. После всасывания в кровь они отрицательно воздействуют на все системы организма. Страдает в первую очередь ЦНС. Человек становится раздражительным. Он быстро утомляется и плохо спит.

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Еда по душе

Иногда к депрессии приводят не конкретные продукты, а особенности рациона человека. Например, дефицит в нем растительных масел и жирной рыбы. Их компоненты необходимы для отличной работы ЦНС, как следствие, хорошего настроения.

Часто с депрессией приходится сталкиваться людям с недостатком в организме фолиевой кислоты, магния и витамина В6. Их дефицит влечет за собой понижение серотонина. Данное вещество играет важную роль для хорошего настроения. Поэтому специалисты рекомендуют есть больше зелени и овощей, а в летнее время года — ягод, в том чис арбузы.

Важно, чтобы ежедневный рацион состоял преимущественно из любимых продуктов. Если вы не любите гречку или овсянку, не стоит насильно их есть. Нужно просто найти полноценную и вкусную альтернативу.