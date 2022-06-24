Вечная классика, хайлайтер и правильный цвет: хитрости, чтобы лицо выглядело моложе без подтяжек и пластических операций

Очень важное значение имеет правильная забота о кожных покровах, чтобы можно было выглядеть моложе и привлекательнее. Есть множество приемов и советов по нанесению макияжа, которые помогут сделать внешний вид более притягательным без операций и без подтяжек.

В дополнении к тому, что нужно пить достаточное количество воды, а также избегать потребления жирной и жареной пищи, стоит использовать некоторые продукты, которые приносят пользу коже. Это позволит выглядеть моложе, а также придаст свежий вид и красоту. Вот несколько достаточно хороших и практичных советов.

Выделить ресницы

Глаза являются самым настоящим зеркалом души. Именно поэтому очень важно выделить и подчеркнуть ресницы.

Несколько слоев удлиняющей туши помогут сделать глаза более привлекательными, а внешний вид более молодым и привлекательным. Ресницы будут в центре внимания. Кроме того, глаза будут казаться больше.

Не нужно использовать подводку или тени, которые могут сделать взгляд тяжелым.

Важно сосредоточиться на ресницах, а не на веках, так как с возрастом наши ресницы становятся тоньше, из-за чего мы выглядим старше.

Нужно завить реснички и нанести несколько слоев черной туши, чтобы выглядеть более привлекательно.

Не переусердствовать с порошковыми продуктами

Профессиональные визажисты рекомендуют использовать кремовые формулы, а не пудры, которые могут подчеркивать морщины и другие несовершенства кожных покровов. Однако, если предпочитаете порошковые продукты, нужно использовать их экономно.

Чтобы не подчеркивать морщины и тонкие линии, стоит перед нанесением на лицо просто стряхнуть с кисточки излишки пудры.

Применять хайлайтер

Хайлайтер требует грамотного и тщательного нанесения. Нужно правильно распределить этот продукт на коже, чтобы получить сияние.

Однако стоит помнить о том, что это косметическое средство может подчеркивать тонкие линии и морщины.

Нужно просто взять немного хайлайтера и нанести его пальцами на скулы и внутренние уголки век.

Выбирать классический макияж

Стоит постараться избегать различных трендов. Все эти модные причуды исчезают довольно быстро и эксперименты лучше всего проводить в юном возрасте.

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Лучше всего придерживаться классики в своем макияже. Так точно вы никогда не ошибетесь.

Любые причуды или тенденции, в частности, такие как цветная подводка для глаз или же экстремальный контуринг приведут к тому, что вы будете выглядеть старше.

Для дневного макияжа стоит выбирать бронзовые тона или естественные цвета для лица. Также можно добавить подводку для глаз. Для создания драматического образа отличным решением станет дымчатый макияж глаз и классическая красная помада.

Инвестировать в качественный уход за кожей

Кода всегда должна быть красивой и ухоженной. Нужно инвестировать время, усилия и денежные средства в качественный и первоклассный уход.

Стоит часто баловать свою кожу, чтобы сохранить молодость и красоту на долгие годы. Сейчас есть множество способов ухода за кожными покровами. Нужно использовать качественные продукты и придерживаться здорового и сбалансированного питания.

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Использовать масла

Косметологи рекомендуют использовать масла для ухода за кожными покровами. Это средство отлично подходит для любого типа кожи.

У нас есть кожный барьер и нужно позволить ему выполнять свою работу. Именно поэтому важно тщательно его защищать и постараться сделать так, чтобы он правильно работал. В этом отлично помогут масла.

Отшелушивание

Отшелушивание является важным ритуалом для сохранения молодости кожных покровов. Стоит проводить эту процедуру 1-2 раза в неделю. Это поможет избавиться от ороговевшего слоя, который появляется на поверхности кожных покровов. Особенно быстрое его образование происходит в зимние месяцы.

Не стоит использовать слишком жесткие отшелушивающие средства на коже лица или тела.

Удаление омертвевших клеток помогает уходовым продуктам работать более эффективно. Однако, стоит выбирать максимально щадящие средства.

Всегда удалять макияж

Не стоит никогда ложиться спать с макияжем, так как различные загрязнения и другие частички, содержащиеся в воздухе, задерживаются на кожных покровах.

Стоит тщательно удалять косметику перед тем, как ложитесь спать, чтобы кожа дышала.

Независимо от того, насколько сильно устали, не стоит оставлять макияж, так как это может значительно усугубить любые проблемы с кожей. Во время сна кожные покровы омолаживаются, именно поэтому стоит тщательно их очищать от загрязнений.

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Праймеры и лайнеры для губ

Праймеры и карандаши для губ помогают создать просто безупречный макияж. Также стоит использовать различные бальзамы и маски. Это позволит сохранить кожу губ эластичной и увлажненной.

Поскольку помада или блеск могут заполнять тонкие морщинки вокруг рта, то стоит использовать карандаш. Это позволит сохранить помаду точно на месте.

Важно увлажнять губы при помощи масок. Нанести маску перед тем как делать макияж. К тому времени как нужно будет использовать помаду, губы будут идеально увлажнены.

Правильно подобранный цвет

Темные круги под глазами придают усталый вид и визуально добавляют несколько лет. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно правильно подобрать консилер для коррекции зеленого и желтого цвета.

Это поможет устранить темные круги под глазами и решить множество проблем от покраснения кожных покровов до тусклости.

Увлажненная, но не блестящая кожа

С возрастом наша кожа может стать тусклой и потерять эластичность. Именно поэтому, требуется увлажнение, чтобы кожные покровы выглядели сияющими.

Для этого стоит использовать тональную основу с эффектом росы, а сверху нанести продукт на выступающие точки на лице для дополнительного сияния. Это позволяет коже выглядеть увлажненной и более молодой без лишнего блеска.

Использовать кремовые румяна

Не стоит отказываться от румян, так как румянец на щеках придает внешности более молодой вид. Нужно просто использовать кремовую формулу, так как она не будет подчеркивать тонкие линии и морщины.

Порошковые продукты сушат кожные покровы и выглядят достаточно плоско. При использовании кремовых румян, стоит выбирать персиковые или розовые тона.

Также нужно осветлить область под и над бровями, верхнюю часть скул, середину подбородка и лоб.

Поэкспериментировать с тенями

Чтобы придать четкость глазам, стоит использовать тени для век. Чтобы сделать взгляд более выразительным, стоит использовать это косметическое средство на нижней линии роста ресниц.

Стоит использовать черные или темно-коричневые тени, а затем хорошо их растушевать кистью вдоль внешнего нижнего уголка глаза. Это поможет создать иллюзию большего и приподнятого глаза.