 

Захарова: Запрет транзита в Калининград и срыв вывоза из США дипломатов России совпали неслучайно

24.06.2022, 11:47, Новости дня
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Запрет на транзит грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США российских дипломатов совпали неслучайно, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Трудно назвать случайным совпадением введенный коллективным Западом с явной подачи и под диктовку администрации Белого дома запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон. <…> Есть все основания полагать, что речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее о грубых и надменных попытках разговаривать с нами «с позиции силы», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что Россия будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры в ответ на попытки США разговаривать с Москвой с позиции силы.

«В последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции. С одной стороны, мы слышим участившиеся официальные заверения в будто бы настрое Вашингтона на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования диппредставительств двух стран. С другой – нельзя не констатировать, что подобного рода заявления по существу перечеркиваются все более враждебными действиями американской стороны», – отметила она.

Ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ситуации с ограничением транзита в Калининград надеется на лучшее, но все же готовится к худшему.

Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.

В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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