 

Подмосковная компания выразила готовность обеспечить 90% заквасочного рынка России

24.06.2022, 11:47, Новости дня
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Компания из Московской области ГК «СОЮЗСНАБ» объявила о планах обеспечить заквасочными культурами 90% российского рынка.

ГК «СОЮЗСНАБ» является одним из самых крупных производителей заквасочных культур в России, она занимается производством заквасочных, защитных и пробиотических культур для молочной промышленности, информирует телеканал 360.

«Компания уже обеспечивает заквасочными культурами более 1250 предприятий в РФ и уже закончила первый этап масштабной модернизации с целью увеличения производственных мощностей в два раза», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

До конца года в работу предприятия планируется вложить не менее 200 млн рублей, там проводят модернизацию. Как отметил телеканал, к концу 2023 года оно сможет обеспечить не меньше 90% всего отечественного рыка заквасочных культур.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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