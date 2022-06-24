 

Первый сервис для знакомств от ЛДПР закрылся из-за отсутствия женщин

24.06.2022, 10:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный сервис для знакомств от ЛДПР “Банька” закрылся спустя неделю работы из-за отсутствия интереса среди женщин.

Мужчины изначально жаловались, что им постоянно приходят уведомления только от других мужчин. Из десяти предложений поисковика только одно было от женщин.

Администрация “Баньки” заявила, что проблема возникла из-за провала рекламной кампаний приложения. Маркетологи решили продвигать сервис знакомств от ЛДПР среди правых и либерально-правых политических сообществ ВКонтакте, что оказалось ошибкой и привело к столь значительному перевесу количества мужчин.

В ЛДПР заявили, что сервис обошелся в 20 миллионов рублей и у партии нет денег на покрытие таких убытков. “Банька” была закрыта спустя неделю работы, но выкупом её базы клиентов заинтересовался американский сервис для знакомств Grindr, который планирует выход на российский рынок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.22 / Звезда фильма “Троя” Диана Крюгер рассказала о харассменте на пробах

17.06.22 / Увела Стеклова из семьи, но осталась у разбитого корыта и без детей: как живет одинокая Захарова

22.03.21 / Скандалы: В АП предпочли «Гусарские» западным Contex

21.04.22 / Шольц исключил участие НАТО в боевых действиях на Украине и объявил о прекращении поставок оружия со складов бундесвера

18.06.21 / Модное дежавю: Софи Уэссекская повторила на Royal Ascot свой образ со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

07.02.21 / «Аэрофлот» временно прекращает полёты из-за нехватки наркологов

10.05.22 / Мнение: О Ж=2М

06.12.21 / В сети появилась петиция с призывом вернуть Михаила Ефремова в колонию

07.06.22 / Мнение: Огромный такой секрет

17.04.22 / В российских школах могут отменить 10 и 11 классы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика