Первый сервис для знакомств от ЛДПР закрылся из-за отсутствия женщин

Официальный сервис для знакомств от ЛДПР “Банька” закрылся спустя неделю работы из-за отсутствия интереса среди женщин.

Мужчины изначально жаловались, что им постоянно приходят уведомления только от других мужчин. Из десяти предложений поисковика только одно было от женщин.

Администрация “Баньки” заявила, что проблема возникла из-за провала рекламной кампаний приложения. Маркетологи решили продвигать сервис знакомств от ЛДПР среди правых и либерально-правых политических сообществ ВКонтакте, что оказалось ошибкой и привело к столь значительному перевесу количества мужчин.

В ЛДПР заявили, что сервис обошелся в 20 миллионов рублей и у партии нет денег на покрытие таких убытков. “Банька” была закрыта спустя неделю работы, но выкупом её базы клиентов заинтересовался американский сервис для знакомств Grindr, который планирует выход на российский рынок.

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