Двухцветные ногти как самый модный микротренд лета: особенности стильного нейл-арта и лучшие сочетания

Двухцветные ногти стали одним из модных трендов лета 2022 года. Ваш маникюр может состоять как из двух контрастных цветов, так и из схожих между собой оттенков. Вы можете выбрать вариант с плавным переходим между двумя тонами или с резкой границей и четким рисунком. В статье мы расскажем о лучших сочетаниях для создания двухцветного маникюра.

Красный и черный

Сочетание красного и черного цвета создает резкий контраст на ногтях. Такую комбинацию часто называют горячей и чувственной. Градиентный маникюр в красно-черных тонах выглядит роскошно.

Если вам нравится матовый маникюр, то вы можете выбрать черные и красные лаки с низким мерцанием. Вы может также комбинировать матовое и глянцевое покрытие ногтей.

Цвет мяты и черный

Если вам нравится эффектное сочетание оттенков, то вы можете сочетать расслабленные мятные тона с черным цветом. Вы можете сделать акцент на одном из ногтей и создать на нем темный рисунок.

Если вы хотите придать ногтям более гламурный вид, то попробуйте градиентный маникюр, где мятно-зеленый цвет постепенно переходит в черный.

Оттенки фиолетового

Фиолетовый цвет на ногтях выглядит изящно и женственно. Он имеет множество оттенков, которые вы можете использовать для создания двухцветного маникюра.

Вы можете использовать градиентный маникюр, при котором насыщенные оттенки фиолетового плавно переходят в светлые тона и становятся почти белыми около кончика ногтя.

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Также очень шикарно смотрятся темно-фиолетовые полосы на светло-сиреневом фоне. Вы можете дополнить такой дизайн стразами и блестками.

Леопардовый принт

Леопардовый принт остается модным трендом дизайна ногтей уже несколько лет. Он выглядит стильно и его можно легко создать своими руками. Вы можете нарисовать “пятна леопарда” с помощью кисточки или карандаша. Этот нейл-арт не требует обязательного визита в салон.

Вам понадобятся 2 лака контрастных тонов. Вы можете использовать не только классическую черно-прозрачную комбинацию, но и сочетание фиолетового с синим или розового с черным.

Сочетание матовых и блестящих тонов

Ногти двух тонов с блеском и матовым оттенком придают их обладательнице роскошный вид. Они украсят ваш облик, даже если вы наденете самое простое и скромное платье.

Вы можете комбинировать глянцевый или матовый темный фон с золотым или серебряным дизайном. Это эффектное и нарядное сочетание.

Заключение

Для создания красивого двухцветного маникюра очень важно удачно подобрать цветовую палитру. Вы можете воспользоваться теми идеями, о которых мы рассказали. Среди них вы сможете выбрать вариант на ваш вкус.