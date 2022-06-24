Джонсон допустил высылку нелегальных украинских мигрантов в Руанду

Украинские беженцы, незаконным путем попавшие в страну, «в теории» могут быть высланы в Руанду, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон изданию The Guardian.

Во время поездки в Руанду на саммит стран Содружества наций премьера спросили, грозит ли украинцам, прибывшим в Британию по воде, депортация в Восточную Африку. «Если вы приезжаете сюда нелегально, вы вредите всем тем, кто прибывает легально. Это безумие. Поэтому, боюсь, моим ответом будет, что, да, теоретически это (депортация в Руанду) может произойти. Но я думаю, что это очень маловероятно», – передает «Коммерсант» его слова.

Отмечается, что для получения убежища в Британии украинцам нужно получить приглашение от физлица, благотворительной организации или общины, которые бы гарантировали предоставление беженцам жилья или его оплату. Британское правительство выплачивает по 350 евро (449 долларов) в месяц согражданам, которые принимают у себя украинских мигрантов.

Напомним, Великобритания предприняла в последнее время целую серию политических атак на Евросоюз. Глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковала Европейский суд по правам человека за попытку помешать депортации нелегальных мигрантов в Руанду.

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