Дагестанский тренер спас шестерых из горящей машины в Москве
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Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас шесть человек из горящего автомобиля в столице, сообщило министерство спорта региона.
«Под утро услышал хлопок и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров», – сказал Алиев, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным министерства, тренер спас шестерых, после этого за ними приехала скорая помощь.
Арсланбек Алиев – мастер спорта РФ международного класса. У него есть медали за выступление на чемпионатах России, также он владеет Кубком мира.
После окончания спортивной карьеры он начал тренировать новое поколение.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщали, что автомобиль Mercedes в центре Москвы нарушил правила движения и въехал в стену, погибли два человека, пострадали шестеро.
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