ОНФ и «Соловьев Live» собрали 67 млн рублей для ополченцев на Донбассе

Марафон «Народного фронта» и «Соловьев Live» «За нами правда. Все для Победы!» за 14 часов собрал более 67 млн рублей для бойцов Донбасса

Слушатели Вести FM и зрители трансляции «Соловьев Live» после призыва главы исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Михаила Кузнецова и журналиста Владимира Соловьева собрали более 67 млн рублей для воинских подразделений Донбасса.

Только за первые полчаса марафона 23 июня россияне перечислили на счета фонда «Народный фронт. Все для Победы» 3,3 млн рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего марафон в их поддержку собрал 67 млн 85 тыс. рублей. Более 32 тыс. 300 граждан и организаций страны сделали денежные переводы в поддержку воинских подразделений Донбасса.

«Бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях. Началась спецоперация зимой, сейчас лето – другая форма нужна. Все это закупается на деньги, которые сегодня собираем. Когда люди меня увидели, что я этим занимаюсь с Народным фронтом, я вам говорю с полной ответственностью, у меня телефон плавился от звонков – Денис, чем помочь, куда направить? Сегодня мне позвонили из Липецка – есть генератор мощный, пусть приедут заберут. Уже приехали, уже забрали», – сообщил чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

Он призвал всех подключаться к сборам средств, их лично курируют известные личности – Денис Майданов, Дмитрий Певцов. После сбора средств на них закупят различные вещи закупят доставят в ЛНР или ДНР конкретной бригаде.

«За две недели сбор, который я курировал, собрал 15 млн. Это доказательство того, что люди хотят помочь быстрее закончить этот коричневый беспредел», – заключил спортсмен.

«Это первый подобный марафон. В нашей главной песне «День Победы» есть слова: «Этот день мы приближали, как могли» И я совершенно по другому их прочувствовал сегодня, потому что все, что обычные люди собирают для фронта, те суммы, которые они переводят – это вклад в то, чтобы приблизить победу и сохранить жизни. А Народный фронт, как президентское движение помогает необходимые вещи быстро закупить, быстро довезти, быстро, протащить через границу и быстро доставить до части. Спасибо всем, кто жертвует, спасибо военкорам и публичным людям, которые нам помогают и открывают свои сборы», – отметил Кузнецов.

На ресурсах Народного фронта «Zа нами правда» (zanamipravda.ru) «Все для Победы» (pobeda.onf.ru) и в специальном разделе «Слова поддержки бойцам», люди писали сообщения и для российских военнослужащих и ополченцев республик Донбасса, а ведущие марафона зачитывали их в прямом эфире.

А прямо во время старта марафона ведущий эфира Владимир Соловьев протестировал, как организована техническая сторона сбора средств. Он навел камеру мобильного на QR-код, перешел в поле ввода данных карты от банка ПСБ и призвал зрителей и слушателей трансляции делать переводы для военных подразделений Донбасса.

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