Не всем так пьяницам везет, а Хэмпсон аж 100 лет живет

Да-да, речь об юбилее ветерана Королевских ВВС Блэкпула, которому стукнуло 100 лет. Событие, хоть и не тривиальное, но все же Уильям Генри Хэмпсон не единственный участник Второй мировой, кому довелось дожить до наших дней. И дай бог здоровья всем борцам с фашизмом!

Благодаря пропаганде, в обществе, особенно западном, сложилось стойкое убеждение, что долголетие ждет лишь тех индивидуумов, кто строго блюдет свое здоровье: встает и ложится по часам, бегает трусцой и ест все страшно невкусное, но сильно полезное.

А Хемпсон сам удивляется, как ему удалось жить так долго: юбиляр отродясь ничем подобным не занимался и понятия не имеет, как дожил до 100 лет:

«Я никогда не был идеальным человеком. […] Когда-то я пил как рыба — конечно, я все это прекратил. Я не получал удовольствия, скажем так… и я все еще жив».

Гарри, которому в четверг, 16 июня, исполнилось 100 лет, отпраздновал это грандиозное событие вечеринкой в Hollins Bank. Только не думайте, что это какой-нибудь фешенебельный ресторан, где ветерана чествовали представители британских властей. Скромный разнорабочий с Южного побережья, бывший стрелок ВВС, отмечал свой столетний юбилей в доме престарелых. Сам ветеран, служивший в войну на аэродроме Королевских ВВС, рассказывает о себе без лишних подробностей:

«Я был стрелком на земле, охранял аэродромы в Норфолке, недалеко от Нориджа. У нас было несколько стычек, но я все еще здесь. […] Мне по-прежнему нравится смотреть футбол, и я наслаждался многими видами спорта, лигой регби, которая, возможно, поддерживала меня».

Родившийся сто лет назад в Уигане, он жил на Южном берегу самостоятельно и только в прошлом месяце, будучи в возрасте 99 лет, переехал в дом престарелых на Литам-роуд. Руководитель группы Hollins Bank Care Home Хейли Фишвик пояснила, что Гарри у них всего пару недель. Он очень мил, всегда ведет себя как настоящий джентльмен и встречает каждого с улыбкой, поскольку рад всех видеть.

Его новые соседи и администрация дома престарелых тепло поздравили Хэмпсона. Сам он говорит об этом с благодарностью, называя этот день «фантастическим»:

«У нас была большая вечеринка. Там были Bucks Fizz и шведский стол, так что у нас был действительно хороший день. […] Что касается меня, то я только жил естественной жизнью. Мне очень повезло. Я не сделал ничего выдающегося в своей жизни, но думаю, что у меня все хорошо».

И ведь действительно Гарри повезло, что он не превратился из пьяницы в настоящего алкоголика и просто наслаждался жизнью. Он не выглядит дряхлым стариком и, будем надеяться, проживет еще долгие голы.

Источник информации и фото: blackpoolgazette.co.uk

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