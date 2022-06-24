 

Новая Москва быстро дорожает

24.06.2022, 9:43, Разное
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Квартиры в ТиНАО активно растут в цене и по стоимости квадратного метра постепенно приближаются к жилым комплексам в старых границах Москвы.

За десять лет новостройки на присоединенных территориях подорожали на 260%, до 223 тыс. рублей за кв. м. Вторичное жилье выросло в цене на 230%, до 233,9 тыс. рублей за кв. м.

Для сравнения, новостройки «старой» Москвы подорожали за десять лет на 89%, до 351 тыс. рублей, вторичное жилье – на 88%, до 321 тыс. рублей за кв. м.

Бурный рост цен в Новой Москве вызван комплексным развитием ее территорий: строительством и реконструкцией дорог, открытием станций метро, появлением множества объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Например, только с 2018 по 2019 год «квадрат» в ТиНАО подорожал на 18% из-за появления метро в Новой Москве. В «старой» Москве жилье за этот период выросло в цене всего на 4%.

В результате разница в цене квадратного метра в новостройках в ТиНАО и в «старой» Москве сейчас составляет 58% против 114% десять лет назад. На вторичном рынке разрыв составляет 37% против 68% в 2012 году.



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