Мнение: О решающей победе… Ой, что теперь начнётся!



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Да, теперь это — свершившийся факт кое-кому на лицо. И обставлен, как полагается — специальное телеобращение президента, громкие слова, торжественные обещания, слёзы радости, забвение горести. Победа же!

А ведь ещё чуть более полугода назад в такое не верил практически никто. Но — свершилось!

Ура?

Две бывших союзных республики канувшего в Лету «нерушимого» #СССР, Украина и Молдова, получили статус «кандидата» на вступление в Евросоюз. Об этом оперативно сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, назвав произошедшее «историческим моментом».

Ещё одной бывшей советской республике, Грузии, пока решено отказать: не заслужила. Или не нашлось у неё влиятельных лоббистов. За одного кандидата в кандидаты активнее всех «топила» Польша, за другого — Румыния. И та, и другая граничат со своими протеже и деликатно намекают на перспективы более тесного объединения. За Грузию, похоже, ходатайствовать было некому — слишком уж она далеко географически (а к Рокскому тоннелю — слишком близко).

Но это ни в малейшей степени не должно ставить под сомнение, что новые «будущие европейцы» свои статусы заслужили. Теперь у них впереди долгий путь болезненных реформ и адаптации к европейским ценностям. Предстоит победить коррупцию, обуздать олигархов, улучшить институты, поправить законы, впитать в себя базовые принципы единой Европы и многое другое. Причём, как напоминают европейцы, статус государства-кандидата не даёт автоматического права на вступление в #ЕС. Его ещё нужно заслужить.

По регламенту, как только одобрен «кандидатский статус», Еврокомиссия предлагает государству-кандидату рамочные переговоры, которые проходят на двусторонних межправительственных конференциях между государствами-членами и государством-кандидатом, при этом Еврокомиссия, используя свой мандат, контролирует все договорённости.

Там тоже нет особых вольностей. Всё обсуждение состоит из 35 разделов, сгруппированных в шесть основных кластеров. К ним относятся:

— основы (фундаментальные принципы);

— внутренние рынки;

— конкурентоспособность и инклюзивный рост;

— «зеленая политика» в повестке дня и устойчивое взаимодействие;

— ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;

— внешние отношения.

Этот процесс строго линейный: каждый последующий раздел обсуждается только после того, как предыдущий окончательно закрыт с положительной оценкой. Основы, охватывающие вопросы правосудия, прав человека и государственные институты, являются первым разделом, нуждающимся в обсуждении, но к нему возвращаются также и в конце.

Только когда все вопросы соответствия будут согласованы при поддержке Совета ЕС, Комиссии и Европейского парламента, подписывается договор о вступлении. В этом документе содержатся подробные условия членства, все переходные моменты и сроки, а также детали финансовых договорённостей и любые оговорки. Далее он ратифицируется государством-кандидатом и парламентами всех актуальных на тот момент стран-членов ЕС. После этого текст должен быть единогласно ратифицирован Советом ЕС, а также большинством голосов в Европейском парламенте. И вот только тут кандидат становится полноправным членом.

Уф-ф-ф!

Евробюрократия — это сила… Хочется выразить осторожную надежду, что Киев сумеет успешно пройти все изгибы и рифы этого сложного переговорного процесса, отстаивать в ходе переговоров позиции собственных товаропроизводителей перед европейскими конкурентами так же неуклонно и последовательно, как он 8 лет торговался по выполнению «Минских соглашений», и ни пяди национальных интересов не сдать Европе.

А то как-то с предыдущей «победой», той самой Евроассоциацией, с которой, собственно, всё и началось, как-то не очень удобно вышло. Принятая впопыхах и по преимущественно политическим мотивам, она поставила, например, аграрный сектор в несколько неравное положение на европейском рынке. Квоты и прочие нетарифные ограничения сильно ограничили поставки сельхозпродукции в Европу, а Россию незалежные аграрии вдруг резко «потеряли». Но с «кандидатством», наверное, всё будет по-другому, и все 27 стран-членов #ЕС радушно распахнут свои внутренние рынки продавцам в ярких вышиванках.

А ещё какие выгоды, помимо новых дополнительных обязанностей по приведение всего и вся в соответствие с, принесёт это «кандидатство»?

И дополнительный вопрос. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам голосования, ЕС послал «сигнал для России». Как его правильно расшифровать?

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