Мнение: Война в Украине. Сводка на 23.06.2022

Война на Украине. Сводка 23.06.2022

1. Северодонецк.

Сообщается, что идут переговоры о возможной сдачи окруженных на заводе «Азот». Еще некоторое кол-во заложников покинуло территорию завода. Снабжение окруженных идет только на лодочках через реку.

2. Лисичанск.

Наши войска ведут бои за Белую Гору и в районе Волчеяровки. Дорога Северск—Лисичанск находится под огневым контролем ВС РФ.

Лисичанско-Северодонецкая группировка оказалась в оперативном окружении. Сегодняшние попытки части группировки отойти к Северску закончились большими потерями ВСУ. На этом участке фронта нарастают панические настроения у личного состава противника.

3. Золотое.

Продолжается ликвидация Горско-Золотого котла.

В Горском идет зачистка, часть Золотого уже занята нашими войсками.

Освобождена Катериновка.

По разным оценкам, в котле — от 1000 до 2000 солдат и офицеров противника.

4. Артемовск.

Бои в Клиновом. На Покровском продвижения пока нет.

Семигорье и Кодема пока что удерживаются противником.

5. Соледар.

Продолжились бои за Берестовое и Белогоровку. Николаевку противник пока что удерживает.

6. Славянск.

Бои за Краснополье и Долину. Серьезного продвижения к Сидорово пока что нет.

7. Угледар.

Противник продолжил атаки в районе Павловки и Егоровки. На вечер тут продолжались интенсивные бои.

В Марьинке и Новомихайловке продолжались позиционные бои.

8. Харьков.

Российские войска снова зашли в Цуповку, а также продолжили вести бои за Верхний Салтов.

Противник почти на всей линии харьковского фронта перешел к обороне.

9. Николаев.

Позиционные бои на Николаевском и Криворожском направлениях. Киселевка — за ВС РФ.

Давыдов Брод — в серой зоне.

Обе стороны активно задействуют артиллерию и ракетные войска.

10. Запорожье, Одесса, Авдеевка — без изменений.

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PS. Так же стоит отметить заявление Лаврова, который уточнил, при любых переговорах Россия будет исходить из ситуации "на земле", а те территории, которые уже находятся под контролем РФ уже вряд ли захотят возвращаться на Украину. Прозрачный намек на то, что Запорожье и Херсонская область для Украины уже потеряны.

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