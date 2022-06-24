 

Мнение: Война в Украине. Сводка на 23.06.2022

24.06.2022, 3:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Война на Украине. Сводка 23.06.2022

1. Северодонецк.
Сообщается, что идут переговоры о возможной сдачи окруженных на заводе «Азот». Еще некоторое кол-во заложников покинуло территорию завода. Снабжение окруженных идет только на лодочках через реку.

2. Лисичанск.
Наши войска ведут бои за Белую Гору и в районе Волчеяровки. Дорога Северск—Лисичанск находится под огневым контролем ВС РФ.
Лисичанско-Северодонецкая группировка оказалась в оперативном окружении. Сегодняшние попытки части группировки отойти к Северску закончились большими потерями ВСУ. На этом участке фронта нарастают панические настроения у личного состава противника.

3. Золотое.
Продолжается ликвидация Горско-Золотого котла.
В Горском идет зачистка, часть Золотого уже занята нашими войсками.
Освобождена Катериновка.
По разным оценкам, в котле — от 1000 до 2000 солдат и офицеров противника.

4. Артемовск.
Бои в Клиновом. На Покровском продвижения пока нет.
Семигорье и Кодема пока что удерживаются противником.

5. Соледар.
Продолжились бои за Берестовое и Белогоровку. Николаевку противник пока что удерживает.

6. Славянск.
Бои за Краснополье и Долину. Серьезного продвижения к Сидорово пока что нет.

7. Угледар.
Противник продолжил атаки в районе Павловки и Егоровки. На вечер тут продолжались интенсивные бои.
В Марьинке и Новомихайловке продолжались позиционные бои.

8. Харьков.
Российские войска снова зашли в Цуповку, а также продолжили вести бои за Верхний Салтов.
Противник почти на всей линии харьковского фронта перешел к обороне.

9. Николаев.
Позиционные бои на Николаевском и Криворожском направлениях. Киселевка — за ВС РФ.
Давыдов Брод — в серой зоне.
Обе стороны активно задействуют артиллерию и ракетные войска.

10. Запорожье, Одесса, Авдеевка — без изменений.

https://t.me/boris_rozhin – трансляция боевых действий на Украине как обычно в Телеграм (кому интересно, подписывайтесь)

PS. Так же стоит отметить заявление Лаврова, который уточнил, при любых переговорах Россия будет исходить из ситуации "на земле", а те территории, которые уже находятся под контролем РФ уже вряд ли захотят возвращаться на Украину. Прозрачный намек на то, что Запорожье и Херсонская область для Украины уже потеряны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.21 / Марина Коташенко во время знакомства не знала, кто такой Александр Градский

24.01.22 / Угрозы?! Нет, мерси, Баку!

18.08.20 / Скандалы: Виртуальные девушки для Михаила Прохорова

14.05.21 / Полный хиппи-шик: как носить летние наряды с цветочным принтом по-новому (креативные способы и советы)

29.07.20 / Тайна загадочной польской души: почему победил президент-националист

28.11.21 / Мнение: Смерть на глазах у миллиарда

31.08.21 / Фитнес на кухне: когда не хватает времени, выполняем упражнения во время готовки или рекламной паузы

12.11.20 / Скандалы: Дворцы, реклама и пиар

17.12.21 / И ни к чему ломать голову над замысловатым нейл-артом: новогодний маникюр, который подойдет под любой наряд

18.11.21 / «У нас, конечно, не Польша, но польские гастарбайтеры тоже есть» – Собянин пригласил мигрантов с белорусской границы в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика