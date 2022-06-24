Мнение: Война в Украине. Сводка на 23.06.2022
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Война на Украине. Сводка 23.06.2022
1. Северодонецк.
Сообщается, что идут переговоры о возможной сдачи окруженных на заводе «Азот». Еще некоторое кол-во заложников покинуло территорию завода. Снабжение окруженных идет только на лодочках через реку.
2. Лисичанск.
Наши войска ведут бои за Белую Гору и в районе Волчеяровки. Дорога Северск—Лисичанск находится под огневым контролем ВС РФ.
Лисичанско-Северодонецкая группировка оказалась в оперативном окружении. Сегодняшние попытки части группировки отойти к Северску закончились большими потерями ВСУ. На этом участке фронта нарастают панические настроения у личного состава противника.
3. Золотое.
Продолжается ликвидация Горско-Золотого котла.
В Горском идет зачистка, часть Золотого уже занята нашими войсками.
Освобождена Катериновка.
По разным оценкам, в котле — от 1000 до 2000 солдат и офицеров противника.
4. Артемовск.
Бои в Клиновом. На Покровском продвижения пока нет.
Семигорье и Кодема пока что удерживаются противником.
5. Соледар.
Продолжились бои за Берестовое и Белогоровку. Николаевку противник пока что удерживает.
6. Славянск.
Бои за Краснополье и Долину. Серьезного продвижения к Сидорово пока что нет.
7. Угледар.
Противник продолжил атаки в районе Павловки и Егоровки. На вечер тут продолжались интенсивные бои.
В Марьинке и Новомихайловке продолжались позиционные бои.
8. Харьков.
Российские войска снова зашли в Цуповку, а также продолжили вести бои за Верхний Салтов.
Противник почти на всей линии харьковского фронта перешел к обороне.
9. Николаев.
Позиционные бои на Николаевском и Криворожском направлениях. Киселевка — за ВС РФ.
Давыдов Брод — в серой зоне.
Обе стороны активно задействуют артиллерию и ракетные войска.
10. Запорожье, Одесса, Авдеевка — без изменений.
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PS. Так же стоит отметить заявление Лаврова, который уточнил, при любых переговорах Россия будет исходить из ситуации "на земле", а те территории, которые уже находятся под контролем РФ уже вряд ли захотят возвращаться на Украину. Прозрачный намек на то, что Запорожье и Херсонская область для Украины уже потеряны.
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Источник: Colonel Cassad
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