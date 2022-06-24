 

Видео падения Ил-76 появилось в Сети

24.06.2022, 9:00, Новости дня
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Видеозапись, на которой запечатлен момент падения самолета Ил-76 в Рязанской области, опубликовали в соцсетях.

Видео снято из окна многоэтажного дома. В ролике запечатлено, как горящий самолет приблизился к земле, вероятно, у воздушного судна горел двигатель.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

При крушении самолета погибли четыре человека. В Минобороны сообщали, что причиной жесткой посадки Ил-76 стала неисправность двигателя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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