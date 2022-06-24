Мнение из России: Запад искусственно создаёт угрозу голода

Как-то я хотел написать книгу «Всемирная история голода» (может, ещё напишу). Изучая источники и литературу о голоде с древнейших времён до наших дней, я с удивлением обнаружил, что массовый голод почти всегда был в значительной мере искусственным. То есть, природа такой катастрофы как голод в человеческом обществе – социальная, политическая, экономическая и военная. Нехватка еды зачастую является не первопричиной голода, а следствием многофакторных процессов, которые в конечном итоге приводят к массовому голоду.

Как-то я хотел написать книгу «Всемирная история голода» (может, ещё напишу). Изучая источники и литературу о голоде с древнейших времён до наших дней, я с удивлением обнаружил, что массовый голод почти всегда был в значительной мере искусственным. То есть, природа такой катастрофы как голод в человеческом обществе – социальная, политическая, экономическая и военная. Нехватка еды зачастую является не первопричиной голода, а следствием многофакторных процессов, которые в конечном итоге приводят к массовому голоду.

Вообще, природа так устроена, что в любой экосистеме, как правило, хватает еды для каждого вида в его нише. Перебои довольно быстро устраняются, хотя порой для этого приходится снижать численность нуждающейся в пище популяции. Но человек живёт не совсем в биоценозе. Начиная с так называемой неолитической революции, человек живёт в антропоценозе: он сам создал вокруг себя сообщество животных и растений, которые служат для него опорой в хозяйственной деятельности и кормовой базой.

И всё же созданная человеком для себя экосистема строится более-менее по тем же принципам, что и любая другая. То есть, она в принципе автоматически обеспечивает популяцию (население) необходимым пропитанием. Запомните этот важный антропологический постулат: человек не «зарабатывает» себе еду, не «выращивает» еду, не создаёт для себя еду. Человек, встроенный в антропогенную экосистему, поддерживает эту экосистему, а она автоматически кормит человека. Это принцип существования любого вида в экосистеме, не только человека. Не нужно зазнаваться и думать, что мы какие-то особенные. Мы не более особенные, чем пчёлы, например, которые выполняют свою функцию в жизни растений (опыление) и получают свою «зарплату».

Другое дело, что антропогеоценоз человека распространился на всю планету, и правила экосистемы справедливы только в планетарном масштабе. Из-за специализации регионов (которая возникла чуть ли не в неолите) и экономических связей между сообществами (которые, о ужас, тоже возникли в неолите), искусственно заблокированный участок человеческой хозяйственной деятельности может не работать как полноценный антропоценоз и сбалансированная экосистема.

Массовый голод в человеческих обществах почти всегда связан с разрушением системных связей между регионами и внутри регионального сообщества. Таков вывод истории.

Как самая очевидная причина часто фигурирует природный и сельскохозяйственный катаклизм: например, засуха, которая привела к неурожаю. Но засуха крайне редко случается сразу во всём макрорегионе и никогда – на всей планете. Если сохранены связи, то продовольствие может быть доставлено от соседей. К тому же всегда есть соседи, которые не земледельцы, а охотники, рыболовы или скотоводы, они тоже могут поделиться едой. Конечно, ситуация бедствия может привести к неэквивалентному обмену, к упадку, обнищанию. Но упадок – это всё же не массовый смертельный голод.

Смертельный голод создаётся искусственно теми, кто нарушает связи и перераспределение продовольствия – как между сообществами, так и внутри сообществ.

Голод или угроза голодом с древнейших времён служили способом обретения и удержания политической власти. Власть переводит хозяйство общества на легко исчисляемое и контролируемое производство зерна, например. Затем монополизирует запасы зерна. Затем манипулирует обществом, выдавая или не выдавая зерно на пропитание. Этот феномен подробно описан в литературе.

Голод и угроза голодом также стандартный внешнеполитический механизм влияния и подчинения. Прерывая связи, поставки, блокируя пути движения продовольствия, агрессор успешно подчиняет жертву своей воле. В общем, массовый голод в человеческом обществе – это не про «перенаселение планеты», не про нехватку еды у матушки-природы, даже не про стихийные бедствия и катаклизмы. Это про власть, политическое давление, социальное неравенство, манипуляции. Всё человеческое, слишком человеческое. Матушка-природа не виновата. Любой биоценоз, включая антропогеоценоз, устроен и настроен так, чтобы прокормить все населяющие его виды.

Ничего нового, в общем, не происходит. Посмотришь иногда: вот новое! А это уже было. Сегодня ООН тревожно вещает об угрозе голода из-за недопоставок пшеницы на мировой рынок. Если этот голод состоится, то он будет самым искусственным голодом за всё существование человечества. Последние несколько лет Запад настойчиво разрушал глобальную экономику, разрывал экономические связи, затруднял и блокировал любое сообщение между странами и регионами, толкая планету к голоду. И теперь «внезапно» планете грозит голод. Ну так чему тут удивляться?

А в чём смысл для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным социальным слоям и избранным странам.

Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Нехватка продовольствия в богатых странах приведёт к росту цен и снижению жизненного уровня населения. Но в бедных странах она обернётся массовым голодом и вымиранием. А потом добрые благотворители с Запада будут отправлять в голодающие регионы немножко гуманитарной еды. С большой помпой. Той самой еды, которую тихо и без помпы они же у голодающих регионов украли.

Целенаправленный курс на создание искусственной проблемы нехватки продовольствия Запад начал ещё в так называемую пандемию. Сначала пандемия, потом кампания по «борьбе с пандемией». Потом – безответственная финансовая политика, необеспеченная денежная эмиссия, чтобы скупать за свои фантики реальные активы по всему миру. Затем – санкции, которые должны были «порвать в клочья» экономику России, но порвали в клочья глобальную экономику. И теперь планете грозит голод, а виновата… Россия! Потому что начала специальную военную операцию и не даёт вывозить украинское зерно, которым, оказывается, кормилось пол-Африки.

Владимир Путин на ПМЭФ сказал: украинского зерна всего 5 млн тонн. Пусть вывозят, никто не мешает. В мировом объёме пшеницы это даже не 1%, а меньше. Россия готова поставить 50 млн. Но, наверное, не всем странам, а дружественным.

И удобрения свои мы готовы поставлять, без которых урожайность упадёт в разы. Так что мы-то как раз не закрываемся. Хотя из всех стран мира, наверное, РФ легче всего было бы пережить кризис в режиме автаркии, потому что у нас всё есть, всё своё. Россия сама по себе – макрорегион. А вместе с союзниками по ЕАЭС и партнёрами по торговле, дружественными странами – мегарегион, глобальный кластер.

Как сказал русский писатель Прилепин, у нас-то, оказывается, всё хорошо. Есть и зерно, и газ. Будем варить себе кашку и кушать. И даже поможем. Друзьям поможем.

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