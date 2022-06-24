 

В аварии с грузовиком под Ростовом-на-Дону погибли три человека

24.06.2022, 9:00, Новости дня
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На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае Volkswagen Multivan врезался в стоявший на дороге грузовик, погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре.

«В Павловском районе на трассе М-4 «Дон» на закруглении дороги «Камаз» остановился проверить датчик в 05.00 ( 4.00 мск), и в него въехал Volkswagen Multivan, [в нем находилась] семья в составе: отца, матери, троих маленьких детей и бабушки», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что все взрослые при столкновении погибли. Дети же были пристегнуты, они находились в креслах, и сейчас они в больнице.

За несовершеннолетними выехали родственники из Славянска и Кубани. «Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», – заключили в ведомстве.

В апреле на трассе в Ростовской области в ДТП с участием грузового автомобиля DAF и внедорожника Hyundai Creta погибли трое сотрудников управления МВД РФ «Волгодонское», возвращавшиеся домой со службы. ДТП произошло на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. Водитель грузового автомобиля DAF, не рассчитав скорость движения, врезался во внедорожник Hyundai Creta, которой стоял на полосе попутного движения перед светофором.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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