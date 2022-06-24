В России введут права лодочника на управление вёсельными лодками и байдарками

С учётом неблагоприятной ситуации на водоёмах межведомственная комиссия министерства транспорта и министерства природных ресурсов приняла решение ввести права на управление вёсельными лодками и байдарками.

Без соответствующего удостоверения эксплуатация этих плавсредств будет запрещена. Представитель комиссии пояснил, что это логичный следующий шаг после введения прав на управление моторными лодками.

– Управлять вёсельной лодкой или байдаркой без надлежащей квалификации небезопасно, к тому же очень часто в лодках перевозят пассажиров. Удостоверение отражает тот факт, что водитель прошёл соответствующее медицинское освидетельствование, показал, что знает правила водного движения, – рассказал чиновник.

Для получения документа соискателям предстоит пройти медицинское освидетельствование (в том числе психиатрическую экспертизу), иметь справку о несудимости и сдать экзамены по основам физики жидкостей и ОБЖ в части поведения на воде. Инспекторы предлагают также собирать характеристики с места работы и от участкового.

После успешного прохождения процедуры лодочники и байдарочники будут обязаны на первый год оснастить своё плавсредство знаком в виде красного треугольника с буквой «У» (ученик). Приобрести наклейку предложат прямо на месте сдачи экзамена. Экзамены на получение прав лодочника и байдарочника будут проходить отдельно, учитывая фундаментальные различия в управлении этими плавсредствами.

За отсутствие удостоверения при управлении плавсредством предполагается накладывать штраф в размере 5000 рублей. Если же у водителя и вовсе нет прав, штраф может достигать 50 тысяч рублей. На следующем заседании межведомственная комиссия планирует обсудить вопрос периодичности технического осмотра лодок и байдарок.

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