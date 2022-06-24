 

В России введут права лодочника на управление вёсельными лодками и байдарками

24.06.2022, 8:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С учётом неблагоприятной ситуации на водоёмах межведомственная комиссия министерства транспорта и министерства природных ресурсов приняла решение ввести права на управление вёсельными лодками и байдарками.

Без соответствующего удостоверения эксплуатация этих плавсредств будет запрещена. Представитель комиссии пояснил, что это логичный следующий шаг после введения прав на управление моторными лодками.

– Управлять вёсельной лодкой или байдаркой без надлежащей квалификации небезопасно, к тому же очень часто в лодках перевозят пассажиров. Удостоверение отражает тот факт, что водитель прошёл соответствующее медицинское освидетельствование, показал, что знает правила водного движения, – рассказал чиновник.

Для получения документа соискателям предстоит пройти медицинское освидетельствование (в том числе психиатрическую экспертизу), иметь справку о несудимости и сдать экзамены по основам физики жидкостей и ОБЖ в части поведения на воде. Инспекторы предлагают также собирать характеристики с места работы и от участкового.

После успешного прохождения процедуры лодочники и байдарочники будут обязаны на первый год оснастить своё плавсредство знаком в виде красного треугольника с буквой «У» (ученик). Приобрести наклейку предложат прямо на месте сдачи экзамена. Экзамены на получение прав лодочника и байдарочника будут проходить отдельно, учитывая фундаментальные различия в управлении этими плавсредствами.

За отсутствие удостоверения при управлении плавсредством предполагается накладывать штраф в размере 5000 рублей. Если же у водителя и вовсе нет прав, штраф может достигать 50 тысяч рублей. На следующем заседании межведомственная комиссия планирует обсудить вопрос периодичности технического осмотра лодок и байдарок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Аюрведа и идеальный вес: выбор еды, диетические рекомендации, примеры питания и упражнения

09.12.20 / В мире: Церковь припомнила Пашиняну революционный гей-парад

19.08.21 / Видео дня: Максим Матвеев в образе дрэг-квин в новом клипе группы “Моя Мишель”

29.06.21 / В Миловице отмечают 30-ю годовщину вывода советских войск из Чехословакии (видео)

08.03.21 / Мнение: Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

12.09.20 / Мнение: Германия в отношениях с Россией наступает на английские грабли

02.05.22 / От увеличения военного бюджета ФРГ пострадают простые немцы

25.05.22 / Педикюр можно сделать самостоятельно: используем английскую соль

06.04.22 / Петербургские заводы оформят в свой штат потерявших зарплату футболистов «Зенита»

05.03.22 / Чему возмутился Шнуров? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика