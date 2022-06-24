Вена вновь стала лучшим в мире городом для жизни

Столица Австрии Вена вновь стала самым лучшим для жизни городом в мире из-за своей развитой инфраструктуры, стабильности и большого количества возможностей для культурного досуга, пишет The Guardian со ссылкой на доклад журнала The Economist. При этом российские города Москва и Санкт-Петербург сильно сдали позиции в рамках этого рейтинга по причине конфликта на Украине и западных санкций.



AP

Столица Австрии Вена вновь стала самым лучшим для жизни городом в мире, пишет The Guardian со ссылкой на ежегодный доклад журнала The Economist.

Если верить докладу, Вена сумела отобрать первое место у новозеландского города Окленд, который, в свою очередь, опустился на 34-е место из-за ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.

«Вена, которая в начале 2021 года опустилась на 12 место в нашем рейтинге из-за того, что там закрылись музеи и рестораны, с тех пор поднялась на первое место, которое она занимала в 2018-ом и 2019 годах», — говорится в документе.

«Стабильность и развитая инфраструктура — это то, что главным образом очаровывает жителей этого города. Это очарование становится лишь сильней благодаря хорошему здравоохранению и множеству возможностей для культурного досуга и развлечений», — отмечают авторы доклада.

Мельбурн сохранил своё место одного из самых приятных для жизни городов, попав на 10-ую строчку, однако другие австралийские города выбыли из топ-10.

Между тем, в этом году столица Украины Киев не попала в этот рейтинг, так как в конце февраля РФ ввела в эту страну войска. Конфликт на Украине также привёл к тому, что российские города Москва и Санкт-Петербург сильно сдали позиции в рамках исследования.

Европа может похвастаться тем, что шесть из десяти лучших для жизни городов находятся именно в ней.

За австрийской столицей идут столица Дании Копенгаген и швейцарский Цюрих. Соседний швейцарский город Женева занял шестое место, немецкий Франкфурт — седьмое, а нидерландский Амстердам — девятое.

Канаде также стыдиться нечего: Калгари также занял третье место; за ним идут Ванкувер на пятом месте и Торонто на восьмом.

Японская Осака и австралийский Мельбурн разделили 10-е место. Столица Франции Париж заняла 19-е место — что, однако, на 23 места выше, чем в прошлом году. Столица Бельгии Брюссель заняла 24-е место, уступив канадскому Монреалю на одну позицию.

Что касается Лондона, то в рейтинге этого года столица Великобритании заняла 33-е место, уступив Манчестеру на пять позиций. Испанские Барселона и Мадрид заняли 35-е и 43-е места соответственно. Итальянский Милан занял 49-е место, американский Нью-Йорк — 51-е, а китайский Пекин оказался на 71-ом месте.

Столица Ливана Бейрут, который до сих пор не оправился от взрыва в порту в 2020 году и столкнулся с мощным финансовым кризисом, в рейтинг вообще не попал. То же самое касается и Киева. Столица России, Москва, упала в рейтинге на 15 мест, в то время как Санкт-Петербург — на 13.

«Текущему конфликту сопутствует усиление цензуры, — полагают авторы доклада. — Российские города также сталкиваются с ограничениями в сфере культуры и окружающей среды из-за западных экономических санкций».

Другие города Восточной Европы также считаются не слишком стабильными из-за «повышенной дипломатической напряжённости» в контексте событий на Украине. Антилидером же рейтинга лучших городов для жизни оказался Дамаск, столица разорённой войной Сирии.