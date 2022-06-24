Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех человек

При крушении самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, сообщили в оперштабе Рязанской области.

«Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человека», – передает сообщение ТАСС.

Источник в экстренных службах уточнил, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

«Пять[человек] с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях г. Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное. Информация будет уточняться», – добавили в опергруппе.

Ранее в Минобороны сообщили, что причиной жесткой посадки Ил-76 стала неисправность двигателя.

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