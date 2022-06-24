Почему китайские военные охраняют древние сооружения возрастом 8 тысяч лет?

В Китае есть таинственное сооружение, которое может стать ключом к пониманию древней истории страны.

Более чем в 100 км от древнего города Сиань, среди заросших лесов, возвышаются десятки пирамидальных курганов, которые окутаны тайной на протяжении тысячелетий. Запад узнал о них, когда Фред Мейер Шредер, американский трейдер, впервые сообщил о «энигме» в 1912 году.

В то время он путешествовал по провинции Шэньси с гидом, где он записал подробное описание в своем дневнике, отметив, что видел одну гигантскую пирамиду высотой около 1000 футов и почти вдвое больше в высоту, окруженную множеством пирамид поменьше.

Спустя 30 лет пилот ВВС США Джеймс Гауссман во время полета над Азией обнаружил «чисто белое» сооружение, которое в два раза больше Великой Египетской пирамиды.

Он сказал: «Примечательной вещью был замковый камень, огромный кусок материала, похожего на драгоценный камень, который мог быть кристаллом. Мы никак не могли приземлиться, хотя и хотели этого. Мы были поражены необъятностью этой вещи».

Два года спустя полковник Морис Шихан, дальневосточный директор авиакомпании Trans World Airline, сообщил о том же самом.

В начале девяностых годов немецкий исследователь Хартвиг Хаусдорф искал массивную пирамиду, но ему не удалось ее найти. Согласно сообщениям, он обнаружил, что «китайские военные тщательно патрулируют территорию».

Сегодня сервис Google Earth покажет любому, у кого есть правильные координаты, доказательства не одной, а около 40 пирамид, которых увидеть не просто. Они покрыты деревьями и травой, и многие из них датируются 8000 годами. Этот регион, по сути, является китайской версией египетской Гизы и Долины Царей в одном лице, особенно потому, что, по слухам, под поверхностью скрывается огромное количество членов королевской семьи.

Еще в 17 веке римский иезуит написал о пирамидах, а в 1785 году французский востоковед и китаевед Жозеф де Гинь написал «Эссе, в котором мы доказываем, что китайцы являются египетской колонией».

Западным археологам до сих пор редко разрешалось исследовать эти места, и некоторые утверждали, что кустарники были намеренно посажены, чтобы сохранить строения в тайне.

Но эксперты предполагают, что под курганами почти наверняка находятся потерянные императоры и артефакты, которые затмили бы открытие Тутанхамона Говардом Картером в 1922 году. В 1974 году мир получил возможность заглянуть в поистине необычную историю Китая, когда два фермера проводили раскопки недалеко от Сианя и обнаружили знаменитую терракотовую армию первого императора Китая – Цинь Шихуанди.

Ходили легенды, что он был похоронен внутри настоящего мини-города с дворцами, экипажами, сокровищами и всем остальным, что ему понадобится в загробной жизни – и благодаря удаче или судьбе эти фермеры сорвали джекпот. Это место настолько массивное, что исследователи “будут копать там веками”, – сказала археолог Кристин Роми в интервью Live Science в 2012 году.

Но самого императора так и не нашли.

Власти открыли для туристов некоторые места, например, мавзолей Хань Ян Лин, но никому не разрешают проводить в них раскопки.

Правительство Си Цзиньпина заявляет, что пока не существует технологии, которая могла бы разрушить пирамиды, не повредив их содержимое.

Доктор Роми ранее отмечал: «То, что они делают, действительно умно. Подумайте обо всей информации, которую мы потеряли, основываясь только на методах раскопок 1930-х годов».

«Мы могли бы узнать так много дополнительной [информации], но тогда методы были не такими, как сейчас». «Даже если мы можем думать, что у нас отличные методы археологических раскопок [в настоящее время], кто знает, может быть, через столетие, если мы откроем эту гробницу [они могут быть еще лучше]».

Почитание традиций китайской культуры может означать, что они просто хотят оставить свою королевскую семью в покое. А это значит, что у них не будет другого выбора, кроме как наблюдать, как они уходят обратно в Землю со своими секретами, пока кто-нибудь не решит иначе.

Но из-за того, что эта территория окутана тайной, некоторые эксперты вообще сомневаются в том, существует ли Белая пирамида. Эксперты до сих пор спорят как о местоположении, так и о возможности строительства такого монументального сооружения.