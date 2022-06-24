 

При падении военного самолета в Рязани погибли два человека

24.06.2022, 5:15, Новости дня
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Два человека погибли в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани, сообщил источник в экстренных службах.

«Тела двух погибших извлекли из горящего борта», – передает его слова ТАСС.

Пожар на месте крушения борта потушен. Три человека госпитализированы в Рязанскую областную клиническую больницу.

Всего, по данным источников, пострадали пять человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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