При падении военного самолета в Рязани погибли два человека
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Два человека погибли в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани, сообщил источник в экстренных службах.
«Тела двух погибших извлекли из горящего борта», – передает его слова ТАСС.
Пожар на месте крушения борта потушен. Три человека госпитализированы в Рязанскую областную клиническую больницу.
Всего, по данным источников, пострадали пять человек.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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