 

В Минобороны назвали причину «жесткой посадки» Ил-76 в Рязанской области

24.06.2022, 6:15, Новости дня
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Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя, сообщили в пятницу в министерстве обороны России.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В МО добавили, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавшие члены экипажа госпитализированы.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение в Рязани. По предварительным данным, пострадали пять человек, двое погибли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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