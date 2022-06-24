В Минобороны назвали причину «жесткой посадки» Ил-76 в Рязанской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя, сообщили в пятницу в министерстве обороны России.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В МО добавили, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавшие члены экипажа госпитализированы.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение в Рязани. По предварительным данным, пострадали пять человек, двое погибли.

—