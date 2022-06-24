«Измена родине» – американский публицист назвал пять причин объявить Байдену импичмент

Решения, которые принимает администрация Джо Байдена, ведут США к социальной катастрофе и экономическому краху — а это говорит о том, что президент в сущности является изменником, считает американский публицист Эд Бродоу. Как пишет аналитик на страницах American Thinker, у американцев уже есть как минимум пять причин объявить Байдену импичмент.



AP

Американская система правосудия является «двухуровневой»: если человек имеет либеральные взгляды и голосует за Демократическую партию, то ему сойдёт с рук любое преступление — как продемонстрировала в своё время Хиллари Клинтон; если же он — консерватор и сторонник Трампа, то у него без проблем с законом не получится «даже задницу почесать», пишет в своей статье для American Thinker публицист Эд Бродоу. И всё же, если «ради эксперимента» представить, что в США ко всем применяются одни и те же стандарты права, то у Вашингтона есть по меньшей мере пять неопровержимых причин на то, чтобы начать процедуру импичмента в отношении президента Джо Байдена, полагает автор.

Во-первых, Байден замешан в масштабных коррупционных схемах, которые по сути делают его изменником, считает Бродоу. В частности, когда он занимал пост вице-президента, его сын Хантер продавал «доступ» к отцу чиновникам из Китая, России, с Украины, да и вообще любым лицам, готовым за это заплатить, а сам Байден в открытую хвастал тем, что заставил Киев закрыть расследование в отношении отпрыска, в обмен предоставив украинской стороне пакет помощи в размере $1 млрд, напоминает публицист. При этом коррупционная деятельность нынешнего главы государства подтверждается многочисленными свидетельствами, включая публикации издания New York Post, книгу политтехнолога и журналиста Питера Швайцера «Тайные империи», где рассказывается о связях клана Байденов с украинской компанией Burisma, обнародованные электронные письма с ноутбука Хантера Байдена, а также показания бывшего бизнес-партнёра президента Тони Бобулински, который опроверг заявления главы государства о том, что он якобы ничего не знал о теневом бизнесе сына, перечисляет автор.

Другим актом «измены родине» со стороны Байдена фактически являются систематические нарушения им миграционного законодательства США, продолжает Бродоу. «Байден нарушил те законы, которые присягнул защищать — и тем самым злоупотребил полномочиями, — разъясняет аналитик. — Он подорвал национальную безопасность страны, открыв южную границу для миллионов не прошедших никаких проверок и не имеющих квалификации или образования мигрантов из стран третьего мира, притом что многие из них являются террористами и преступниками, а также заражены коронавирусной инфекцией». В довершение всего Байден целыми «ордами» переправляет нелегальных мигрантов с границы в тайные центры содержания на территории США, ничего не сообщая об этом публике — и граждане до сих пор не знают, куда их развозят и что с ними потом делают, подчёркивает Бродоу.

По мысли публициста, если миллионам мигрантов позволяется незаконно проникать на территорию США, а так называемым «городам-убежищам» разрешают не соблюдать федеральные миграционные законы, то американцам можно попрощаться со страной, поскольку такая политика просто разорвёт её на куски. А поскольку третья статья американской Конституции определяет измену в том числе как «присоединение к врагам США и оказание им помощи и содействия», Байден, отказываясь строить стену на границе и обеспечивая мигрантам возможность оставаться в стране, по сути становится изменником — ведь он именно что помогает и содействует нелегалам, которые не уважают законы и суверенитет страны, а значит, являются её врагами, рассуждает автор.

Третья причина объявить Байдену импичмент — в том, что он развернул настоящую «войну» против отечественного энергетического сектора, пытаясь тем самым намеренно уничтожить экономику страны, пишет Бродоу. Байден ещё во время предвыборной кампании не скрывал намерений положить конец зависимости Америки от ископаемых видов топлива — и, вступив в должность, сразу же отказался от вполне разумной политики своего предшественника Дональда Трампа, чем в итоге спровоцировал рекордную инфляцию с перспективами рецессии, считает аналитик. «Решения Байдена продиктованы тем, что он полностью подчинился левому крылу Демократической партии, — констатирует он. — А их план — в том, чтобы уничтожить американскую экономику, дабы создать на её месте социалистическую тиранию марксистского толка, власть в которой будет принадлежать никому не подотчётным бюрократам Глубинного государства. Терпеть на президентском посту человека, который добивается превращения Америки в очередную Венесуэлу, мы не можем».

В-четвёртых, Байден давит на своих политических оппонентов, натравливая на них федеральные правоохранительные органы, убеждён автор. Американский президент придерживается мнения, что в плане терроризма главной угрозой для США на настоящий момент являются местные радикальные движения, однако, как замечали журналисты, самыми опасными элементами он считает консерваторов — и он даже сравнивал не согласных с ним американцев, каких наберётся по меньшей мере полстраны, с расистами и теми же террористами, объясняет Бродоу. Как следствие, Байден начал охоту за республиканцами, используя против них министерство юстиции, а также ФБР, которое, как считают журналисты консервативного толка, теперь занимается исключительно преследованием врагов Демократической партии, пишет автор. Кроме того, президент давит на оппонентов и при помощи СМИ, которые он заставляет прибегать к цензуре, дабы их контент не противоречил его указам, отмечает он.

Наконец, пятая причина лишить Байдена президентских полномочий — это нарушение им принципа равенства всех перед законом, считает Бродоу. «Байден создал и возглавил не что иное, как инквизицию против белых американцев. Он выражал поддержку в адрес критической расовой теории, в соответствии с которой США являются по своему существу расистским государством и меньшинства в них притесняются белыми — в особенности белыми мужчинами, — которые достигают своих экономических и политических целей за счёт темнокожих людей», — пишет публицист. Между тем такие взгляды идут вразрез с идеалами Движения за гражданские права чернокожих в США и Мартина Лютера Кинга, гласящими, что судить людей нужно не по цвету кожи, а в соответствии с их личными качествами, подчёркивает автор.

И тем не менее теперь американцы увлечённо соревнуются в том, кто быстрее обвинит во всём белых расистов, констатирует Бродоу. По мнению аналитика, Байден и Демократическая партия хотят под видом борьбы с притеснениями превратить белых в граждан второго сорта. «Обеспечивая особое отношение к конкретной социальной группе, мы нарушаем принцип равенства всех перед законом. А к тому же это является самой скверной разновидностью расизма. Когда вина за нынешние социальные проблемы валится на якобы существующие притеснения со стороны белых, это лишь обостряет межрасовую напряжённость и сохраняет социальный раскол в стране. Но Байден, похоже, как раз и стремится к тому, чтобы расколоть общество. И только за одно это ему следует объявить импичмент», — подытоживает Бродоу.