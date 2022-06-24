 

Сибирские тундры могут полностью исчезнуть

24.06.2022, 5:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Института Альфреда Вегенера рассказали, что изменение климата способствует сокращению площади тундр Сибири и Северной Америки. Они уверены, к середине текущего тысячелетия данные леса могут исчезнуть.

По последним данным, глобальное потепление влияет не только на Арктику и Антарктиду, и на территории Заполярья, поэтому бескрайние просторы сибирской тундры находятся в серьезной опасности.

Была разработана модель изменения климата с учетом увеличения средней температуры Арктики на 2 градуса за последние 50 лет. При любом сценарии развития событий тундра или полностью исчезнет, или сохранит лишь 6% своей площади.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05.21 / Гуаша, роллер и прочие бьюти-гаджеты: что из этого вам действительно пригодится

02.06.22 / Xiaomi Civi 2 получит SoC Snapdragon 7 Gen 1

21.07.21 / Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом по 11 ранее неизвестным эпизодам изнасилований

06.07.21 / Гвен Стефани показала первые фото со свадьбы

13.01.22 / Мнение: Дешёвый газ, дешёвая мобильная связь и продуктовые карточки в России

04.01.22 / Мнение: Русский Штамм расправляет крылья

20.05.21 / Скандалы: Взрыв в искусственном тумане

18.05.22 / Toyota представила в США обновленные пикапы Tundra и Tacoma 2023 модельного года

01.01.22 / Мнение: Военно-политические итоги 2021 года

04.01.22 / Успешная Светка – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика