Сибирские тундры могут полностью исчезнуть

Научные сотрудники Института Альфреда Вегенера рассказали, что изменение климата способствует сокращению площади тундр Сибири и Северной Америки. Они уверены, к середине текущего тысячелетия данные леса могут исчезнуть.

По последним данным, глобальное потепление влияет не только на Арктику и Антарктиду, и на территории Заполярья, поэтому бескрайние просторы сибирской тундры находятся в серьезной опасности.

Была разработана модель изменения климата с учетом увеличения средней температуры Арктики на 2 градуса за последние 50 лет. При любом сценарии развития событий тундра или полностью исчезнет, или сохранит лишь 6% своей площади.