 

Минобороны: Боевики «Кракена» приготовились взорвать детскую горбольницу Харькова

24.06.2022, 4:50, Новости дня
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Боевики нацбатальона «Кракен» готовятся взорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить российские войска в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

«При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канал военного ведомства.

Фейковые материалы ВСУ намерены отправить в западные СМИ. Отмечается, что на место уже прибыли западные журналисты. В Одессу также прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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