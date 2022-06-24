Минобороны: Боевики «Кракена» приготовились взорвать детскую горбольницу Харькова

Боевики нацбатальона «Кракен» готовятся взорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить российские войска в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

«При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канал военного ведомства.

Фейковые материалы ВСУ намерены отправить в западные СМИ. Отмечается, что на место уже прибыли западные журналисты. В Одессу также прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов».

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