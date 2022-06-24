 

Власти Германии предупредили о дальнейшем росте цен на продукты питания

24.06.2022, 4:50, Новости дня
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В Германии цены на продукты питания продолжат расти, сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью газете «Тагесшпигель». Он выступил за оказание дополнительной помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода.

По словам Оздемира, «пик цен на продукты питания еще не достигнут». Многим производителям, по его словам, теперь приходится тратить больше денег на энергию и перекладывать затраты на клиентов. Таким образом, домохозяйства с низким уровнем дохода нуждаются в «дополнительных целенаправленных льготах», передает ТАСС.

В этой связи министр выступил за отмену НДС на фрукты и овощи, как того требуют общественные организации.

«Я считаю это правильным, поскольку потребительские расходы играют большую роль, особенно среди бедных, и потому что это также будет способствовать здоровому питанию», — отметил Оздемир.

«Однако я боюсь, что в настоящее время в правительстве нет большинства для этого», – добавил он.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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