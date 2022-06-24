Самолет Ил-76 упал в Рязани
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В Рязани упал самолет Ил-76, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
«В 03:18 (мск) 24.06.2022 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС РФ по Рязанской области поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется», – передает сообщение ТАСС.
«Это транспортный самолет Ил-76, на месте крушения сейчас пожар», – сказал источник в экстренных службах. Всего на борту самолета было 10 человек, известно о пяти пострадавших.
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