 

Исследование: дикие животные могут эволюционировать быстрее

24.06.2022, 4:28, Разное
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Эволюция оказалась не таким уж и долгим процессом. Ученые рассказали, что для быстрого развития у многих видов диких животных есть все ресурсы.

Это было доказано в результате масштабного исследования. Эксперты объединили данные, полученные в результате 2,6 миллионов часов полевых работ, а также наблюдений за 19 популяциями 15 видов в течение десятилетий. Оказалось, что практически все виды диких животных обладают множеством ресурсов для быстрой эволюции.

Данные помогут ученым в определении способности к адаптации многих видов животных к активно изменяющимся условиям климата для прогнозирования их выживаемости.



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