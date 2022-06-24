Как делать дневной и вечерний летний макияж женщинам за 50: особенности и техники мейкапа

Каждая женщина, независимо от возраста, желает иметь сияющую кожу, выразительные глаза и пухлые губы. Даже если вам за 50, вы можете добиться такого эффекта, используя минимальное количество косметики. В статье мы расскажем, как делать дневной и и вечерний летний макияж женщинам зрелого возраста.

Распространенные ошибки

Уход за зрелой кожей – непростая задача. Вам нужно не только внести изменения в ежедневные процедуры, но и использовать новые косметические продукты. При этом очень важно избегать распространенных ошибок.

Не следует наносить слишком много консилера, базы под макияж и тонального крема. Это не помогает замаскировать возрастные изменения. Избыточное количество продуктов скапливается в морщинках и подчеркивает их.

Летом следует избегать слишком плотных и порошкообразных продуктов. Они застревают в морщинах, а также мешают коже дышать. Поэтому в летний сезон лучше выбирать средства с легкой текстурой.

Солнцезащитный крем нужно наносить за полчаса до макияжа, чтобы средство успело впитаться.

Далее мы поделимся пошаговой инструкцией по нанесению дневного макияжа летом.

Нанесите увлажняющее средство, солнцезащитный крем и базу

В первую очередь нанесите на лицо увлажняющее средство. Лучше всего использовать с этой целью антивозрастную сыворотку. Подождите 30 минут, чтобы состав впитался.

Затем нанесите солнцезащитный крем. Снова подождите полчаса.

Теперь вы можете начать работу с базой под макияж. Наносите ее с помощью пальцев или губки.

Используйте жидкий тональный крем

Жидкий тональный имеет немало преимуществ. Он легко и быстро наносится, а также не собирается в складках. Кроме этого жидкий тональный крем хорошо маскирует пятна и позволяет лицу выглядеть естественно.

Если вы обнаружили покраснение или темные круги под глазами, то возьмите консилер и замаскируйте эти недостатки, используя кисть для макияжа.

Подчеркните глаза и замаскируйте обвисшие веки

Следующий шаг – подчеркнуть глаза и замаскировать обвисание век. Подготовьте 2 вида теней – светлые нюдовых оттенков и более темные.

Нанесите темные тени на верхние веки. Растушуйте их кисточкой. Затем нанесите светлый нюдовый тон на область между подвижной частью века и бровями.

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Подчеркните ресницы тушью. Летом следует использовать водостойкий продукт, чтобы краска не расплывалась от жары.

Создайте красивую линию бровей

Используйте расческу для бровей. Она придаст волоскам желаемую форму. Затем подкрасьте брови карандашом, который соответствует вашему естественному тону.

Скройте опущенные уголки рта

Подчеркните губы помадой розовых оттенков. Не наносите ее на уголки рта. С помощью контурного карандаша немного уменьшите очертания нижней губы. Это скроет опущенные уголки рта.

Вечерний макияж

Вечерний макияж для лета должен быть более ярким, чем дневной. Выберите тени для век с мерцающими частицами, чтобы глаза выглядели крупнее. Нанесите помаду смелого и яркого оттенка. Его следует подбирать под акцентный цвет одежды.

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Вечером вы можете экспериментировать с мейкапом, например сделать макияж “кошачий глаз”. Это замаскирует нависающие веки.

В вечернее время вы можете подчеркнуть ресницы и брови более темными оттенками косметики. Например, если днем вы используете коричневый цвет, то вечером следует нанести черный тон.

Наносите водостойкие косметические средства, чтобы ваш макияж был долговечным. Вы можете закрепить мейкап с помощью фиксирующего спрея. Если вы сильно потеете, то возьмите с собой губку и регулярно протирайте лицо.

Заключение

Летний макияж должен выглядеть естественно, хорошо держаться и, самое главное, скрывать морщины, покраснения и другие дефекты. При этом следует использовать водостойкие средства и выбирать натуральные оттенки.