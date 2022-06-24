 

Сын Илона Маска официально сменил пол

24.06.2022, 3:25, Новости дня
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Суд округа Лос-Анджелес принял заявление 18-летнего сына бизнесмена Илона Маска Ксавьера о смене пола и имени, сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на судебный документ.

«Так как возражений нет, заявление на смену имени, смены пола и выдачи нового свидетельства о рождении одобрено», – цитирует документ  ТАСС.

Теперь Ксавьер будет девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Напомним, трансгендерный подросток заявил, что не живет с отцом и не желает «быть связанным с ним каким-либо образом, в какой-либо форме». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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