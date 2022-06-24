Сын Илона Маска официально сменил пол
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Суд округа Лос-Анджелес принял заявление 18-летнего сына бизнесмена Илона Маска Ксавьера о смене пола и имени, сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на судебный документ.
«Так как возражений нет, заявление на смену имени, смены пола и выдачи нового свидетельства о рождении одобрено», – цитирует документ ТАСС.
Теперь Ксавьер будет девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.
Напомним, трансгендерный подросток заявил, что не живет с отцом и не желает «быть связанным с ним каким-либо образом, в какой-либо форме».
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