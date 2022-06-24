 

Зеленский хочет убрать друга детства с поста главы СБУ за провалы

24.06.2022, 3:25, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести, в том числе, к потере Киевом контроля над Херсоном, сообщили СМИ.

«Сенсация: Зеленский хочет заменить своего друга детства, которого он привлек для руководства Службой безопасности Украины, кем-то более подходящим на пост ее начальника в военное время после нескольких сбоев в системе безопасности, в том числе тех, которые могли привести к захвату Россией Херсона», – написал в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Эту информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.

На данный момент большая часть ежедневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, отмечает газета.

«Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», – сообщил газете на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.

Баканов – давний друг Зеленского, который когда-то руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.

Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

По данным украинского блогера и политолога Анатолия Шария, генерал СБУ Наумов выехал с Украины за сутки до «вторжения» не один. С ним был глава СБУ Иван Баканов. Они вместе снимали апартаменты в Германии. Шарий указал на приятельские отношения Зеленского и Баканова и усомнился в возможном наказании для последнего.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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