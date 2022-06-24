Названы ожидаемые сроки возвращения модернизированной АПЛ «Иркутск» в боевой состав флота

Возвращение модернизированной атомной подводной лодки (АПЛ) с повышенным боевым могуществом «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» в боевой состав Тихоокеанского флота ожидается в конце 2023 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ вернется после модернизации в состав ТОФ в конце 2023 года. В настоящее время подлодка находится на заводских ходовых испытаниях», – передает его слова ТАСС.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее источник сообщал, что «Иркутск» в ходе модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ. Вместо противокорабельных ракет «Гранит» корабль получит возможность нести 48 принципиально новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс», то есть субмарина сможет наносить удары и по береговым целям. Наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от поставленных перед ней задач.

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