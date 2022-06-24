 

Найден препарат, способный укрепить память

24.06.2022, 3:05, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование, направленное на изучение особенностей препарата от ВИЧ. Он помог лабораторным мышам вернуть память.

Подробности эксперты опубликовали на портале журнала Nature. Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказали, что средство от ВИЧ воздействуеь на рецепторы CCR5, блокирующие вирусу доступ к клеткам. Мыши в возрасте отличались повышенной экспрессией данных рецепторов, что вызывало проблемы с памятью.

Применение средства помогло улучшить состояние грызунов, но можно ли использовать препарат для лечения людей неизвестно. На данный момент ведется набор добровольцев для испытаний.



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