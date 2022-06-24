Найден препарат, способный укрепить память

Специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование, направленное на изучение особенностей препарата от ВИЧ. Он помог лабораторным мышам вернуть память.

Подробности эксперты опубликовали на портале журнала Nature. Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказали, что средство от ВИЧ воздействуеь на рецепторы CCR5, блокирующие вирусу доступ к клеткам. Мыши в возрасте отличались повышенной экспрессией данных рецепторов, что вызывало проблемы с памятью.

Применение средства помогло улучшить состояние грызунов, но можно ли использовать препарат для лечения людей неизвестно. На данный момент ведется набор добровольцев для испытаний.