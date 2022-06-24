Представлен прибор для измерения уровня метана в угольных пластах

Всем известно, что взрывы на шахтах из-за метана случаются не редко. Это крайне опасно, так как помимо техники могут пострадать люди. Российские ученые в скором времени представят устройство для безопасного измерения уровня метана в угольных пластах.

Обычно газосодержание измеряют с помощью бурения. Метод распространенный, но довольно небезопасный и неточный. Новый прибор позволит провести исследование, используя образцы из горной выработки.

Разработка окончена на 90%, поэтому специалисты уверены, что в скором времени устройство будет использоваться на многих предприятиях.