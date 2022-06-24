 

Врач-инфекционист описал последствия обнаружения следов полиомиелита в лондонской канализации

24.06.2022, 2:04, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения подтвердила обнаружение вируса полиомиелита в канализации Лондона. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов пояснил, каковы последствия обнаружения вируса в сточных водах для человека.

Накануне Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита, сообщил телеканал Sky News.

Обнаруженные в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне вирусы отнесли к «вакцинным» полиовирусам II типа (VDPV2), передает РИА «Новости».

Коновалов пояснил, что прививки от полиомиелита бывают двух типов: живые и инактивированные.

«Живые проходят через кишечник человека, формируют иммунитет, но выделяются с фекалиями в сточные воды. В обычных условиях ничего страшного в этом нет, вакцинный вирус практически полностью безопасен. Но если на какой-то территории длительное время прививкой не охвачено достаточное количество человек, то начинается «интересная» история: получая прививку живым ослабленным вирусом, реципиент вакцины выделяет его во внешнюю среду, этот вакцинный вирус может подхватить непривитый и стать для него «инкубатором» по селекции», – написал врач в Facebook (компания Meta признана экстремистской в России).

«В ряде случаев (например, попав в кишечник онкологическому или ВИЧ-пациенту) такая инкубация приводит к тому, что вирус возвращает себе всю силу патогенных качеств по заражению окружающих и повреждению их нейронов», – продолжил Коновалов.

Эксперт отметил, что этот, вернувший себе мощь вирус, называется уже не вакцинным, а вакцинородственным штаммом, который обладает всеми способностями настоящего дикого вируса – вызывать параличи.

В связи с этим санитарная служба на постоянной основе отслеживает окружающее пространство – сточные воды, канализацию на предмет выявления вакцинородственных штаммов.

«Если таковые выделены из окружающей среды, то это значит, что на данной территории очень плохая обстановка с привитостью, много непривитых (до 30% и выше), способных быть временным резервуаром вакцинородственных штаммов и источником инфекции для других непривитых, которые вполне могут стать инвалидами», – заключил специалист.

Отмечается, что это второй случай обнаружения вируса полиомиелита в Великобритании за прошедшие месяцы. Последний такой случай был зарегистрирован в 1984 году.

Полиомиелит – спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

Лекарства от инфекции не существует, однако заражение можно предотвратить при помощи вакцинации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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