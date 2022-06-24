 

Макрон назвал условие предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии

24.06.2022, 2:04, Новости дня
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Грузия сможет стать кандидатом в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», – передает его слова ТАСС. В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решениепредоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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