Макрон назвал условие предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии

Грузия сможет стать кандидатом в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», – передает его слова ТАСС. В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решениепредоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

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