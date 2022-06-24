 

Число подтвержденных случаев оспы обезьян превысило 3,2 тыс.

24.06.2022, 2:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всего в мире зарегистрировано более 3,2 тыс. оспы обезьян, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за ее пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран», – передает его слова РИА «Новости».

Гебрейесус заявил, что в недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты.

При этом, отметил глава ВОЗ, передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается. В связи с этим Гебрейесус призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах. Ранее в ВОЗусомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗоценивала риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян былзафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.21 / «Справедливая Россия» официально начала объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России»

04.09.21 / Посольство США осудило задержание в Крыму Джелялова и других крымских татар

28.08.20 / Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси – Кулеба

31.08.20 / Новый кроссовер Haval H2 рассекретили до премьеры

11.12.21 / Евросоюз перечислил Украине €50 млн для закупки вакцин против коронавируса на 2022 год

13.08.21 / В Пскове суд приговорил к 10,5 лет тюрьмы экс-координатора “Открытой России”, ее мужа – к 11 годам

21.02.21 / Россия оказывает на Украину давление по трем направлениям – генерал Романенко

05.12.20 / Самым быстрым Android-смартфоном признан Huawei Mate 40 Pro+.

15.12.21 / Богдан: У всех министров язык в жопе

29.05.22 / Победительница «Лидеров России» объяснила смысл участия в конкурсе для управленцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика