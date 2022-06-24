Число подтвержденных случаев оспы обезьян превысило 3,2 тыс.

Всего в мире зарегистрировано более 3,2 тыс. оспы обезьян, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Чуть более шести недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за ее пределы. С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран», – передает его слова РИА «Новости».

Гебрейесус заявил, что в недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, имевших гомосексуальные контакты.

При этом, отметил глава ВОЗ, передача инфекции от зараженного к любому другому человеку также продолжается и, вероятно, недооценивается. В связи с этим Гебрейесус призвал изучить механизм передачи обезьяньей оспы в Нигерии, где доля зараженных женщин намного выше, чем в других странах. Ранее в ВОЗусомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗоценивала риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян былзафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

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