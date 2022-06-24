Ученые определили, какие напитки могут нарушить обоняние

Научные сотрудники Университета Рединга доказали, что определенные напитки могут содержать ароматические вещества, которые искажают обоняние. Свое исследование они опубликовали в журнале Communications Medicine.

В процессе работы специалисты обнаружили подобные соединения в кофе. Они провели тестирование различных составов данного напитка на 29 добровольцах. Некоторые сообщили, что их обоняние исказилось после приема кофе.

Также ученые заявили, что подобные ароматические вещества содержатся в луке, чесноке, курице, зеленом перце.