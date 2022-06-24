 

Специалисты рассказали, какие батареи смогут работать в течение 100 лет

24.06.2022, 1:40, Разное
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Коллектив экспертов из Университета Далхаузи в процессе исследования пришел к выводу, что в скором времени у людей появятся аккумуляторы, способные служить до ста лет. Они говорят о видах литий-никель-марганцево-кобальтовых АКБ.

Ученые давно исследуют литий-никель-марганцево-кобальтовые аккумуляторные батареи. Так, они выяснили, что данный тип АКБ можно изменить таким образом, что устройства станут работать на низком напряжении, а это и прибавит им долговечности.

В качестве эксперимента были созданы прототипы, которые, по мнению ученых, будут служить 100 лет. Тесты продемонстрировали, что работают аккумуляторы на 3,8 вольтах вместо стандартных 4,2.



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