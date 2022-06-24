Наряды, вдохновленные хиппи: как даме любого возраста вписать в свой образ вернувшийся в моду стиль богемный шик

Летом 2022 года в моду снова возвращаются наряды, вдохновленные стилем хиппи и богемным шиком. Это два стиля, которые выглядят превосходно и идеально подходят для летней одежды.

Благодаря своему легкому и воздушному виду, такие наряды начали активно появляться в гардеробе модниц. Такая одежда просто идеально подойдет для повседневной носки и в ней можно будет максимально комфортно чувствовать себя на протяжении всего дня.

Какие наряды выбрать?

Стиль богемный шик характеризуется наличием легких вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе. Это могут быть струящиеся летние брюки или воздушное платье. Такие наряды приятно носить в жаркие дни.

Можно использовать базовую одежду, чтобы создать образ, соответствующий модным тенденциям.

Длинное шикарное платье

Этнические, цветочные или геометрические принты, длинное платье в стиле хиппи-шик отлично подходит для всех типов фигуры. Существует множество различных моделей, среди которых можно найти желаемый вариант.

Такой наряд помогает придать каждому силуэту легкость и элегантность одновременно. Хорошо смотрится такое платье вместе с парой стильных сандалий.

Кимоно в стиле хиппи-шик

Женское кимоно является самым настоящим трендом и отлично подойдет для прохладных вечеров. Такое изделие сделает образ безупречным, не перегружая его при этом.

Стоит отдать предпочтение прозрачным или перфорированным моделям, которые отлично подходят для лета.

Джинсовые шорты

Это универсальная вещь, которая никогда не выйдет из моды и просто незаменима при создания стиля бохо.

Комбинировать шорты можно с футболкой оверсайз, яркой рубашкой или простым топом.

Этот тип наряда можно сочетать с кимоно для создания модного образа.

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Вещи, связанные крючком

Такие предметы гардероба просто необходимы, чтобы соответствовать тренду хиппи. Это могут быть вязаные платья, топы и даже купальники.

Можно надеть белый вязаный укороченный топ в сочетании со струящимися брюками.

В итоге можно получить просто невероятный наряд. Стоит дополнить все это парой модных сандалий.

Модные аксессуары

Помимо одежды важное значение также имеют аксессуары. Для стиля бохо отлично подойдет сумка-корзина, которая помогает сделать образ просто шикарным.

Можно выбрать такой аксессуар в совершенно разных формах и цветах, чтобы удовлетворить желания и предпочтения каждой девушки.

Кроме того, отлично будет смотреться бамбуковая сумка, которая также сочетается с модой в стиле богемный шик.

Украшения

Когда дело доходит до украшений, то здесь можно проявить всю свою фантазию и определенную смелость. Отлично будут смотреться большие и яркие изделия с несколькими камнями.

В образ в стиле богемный шик хорошо впишутся браслеты и большие кольца. Это самый настоящий тренд 2022 года.

Выбор нарядов женщинам за 50

Богемный шик является нестареющим стилем и отлично подходит каждой женщине, независимо от ее возраста. Для женщинам за 50 отлично подойдет платье в стиле хиппи во всех его вариациях и цветах.

Также отлично будут смотреться приталенные модели или наряды с поясом, которые помогут подчеркнуть фигуру. Не стоит перегружать образ украшениями.