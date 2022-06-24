 

Нехаммер: Присвоение Украине статуса кандидата в ЕС не означает втягивание в конфликт с РФ

24.06.2022, 0:42, Новости дня
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Присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза не означает втягивание в военный конфликт с Россией, сообщил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе», – передает его слова  РИА «Новости».

Нехаммер пояснил, что, возможно, граждане Австрии могут опасаться, что предоставление Украине статуса кандидата означает «втягивание в войну», однако «это не обозначает этого».

В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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