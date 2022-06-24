 

В Херсоне предотвратили организованный ВСУ теракт в гостинице с беженцами

24.06.2022, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские силовики предотвратили организованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракт в Херсоне, планировавшийся путем массового расстрела беженцев в гостинице «Дилижанс», сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Мне было дано задание устроить здесь теракт <…>. То есть я здесь должен был устроить стрельбу, уничтожить как можно больше людей, чтобы были жертвы, взрывы и так далее», – передает ТАСС  слова задержанного командира группы ВСУ Александра Тимко.

Он заявил, что в нападении на гостиницу предполагалось задействовать семерых из тринадцати подчиненных ему солдат ВСУ, которых киевское командование не смогло вывезти с территории Херсонской области при отступлении. Планировалось, что в гостинице будут жить военные, однако туда заселили граждан Украины, выехавших с подконтрольных Киеву территорий.

«После разведки местности я понял, что это (совершить теракт – прим. ВЗГЛЯД) нереально. Я просто понял, что меня хотят кинуть. Когда я сюда (в гостиницу, где планировался теракт ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) пришел, было понятно, что это просто какая-то подстава», – сообщил Тимко, который служит в отдельной 55-й артиллеристской бригаде.

По словам украинского военного, приказ он получил от полковника ВСУ Александра Колесова, который скрывался в Херсоне, а сейчас находится на подконтрольной Киеву территории. «Он потом исчез. После того, как мы практически месяц у него работали, поступило задание по «Дилижансу». И у меня с ним связь прервалась», – рассказал Тимко.

Ранее в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь.  Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.22 / Начальник штаба Сил теробороны Украины о возможном вторжении России: Будем действовать асимметрично

14.04.21 / Посла РФ вызвали в МИД Швеции

26.04.21 / В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту

31.05.21 / Чехию покинули все попавшие под сокращение российские дипломаты – посольство РФ

16.07.20 / Вакцину от коронавируса протестировали на руководстве китайской фармкомпании

21.04.21 / В МИД ответили на вопрос о введении миротворцев ООН в Мьянму

04.05.21 / В Белоруссии не зарегистрировали выступающую за интеграцию с Россией партию

05.03.21 / “Наша “вторая молодость”. Танчинец показал трехлетнего сына

18.01.21 / Задолженность только Министерства образования перед “Укрзалізницею” – 1 млрд грн – Жмак

22.02.22 / ДНР сообщила об обстрелах со стороны ВСУ сел Ленинское и Дзержинское

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика