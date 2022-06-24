Insider – «будет ещё одна» — Байден призвал готовиться к новой пандемии

Американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтону понадобится «больше денег», чтобы противостоять новой пандемии, которая рано или поздно разразится в Соединённых Штатах, пишет Insider. По данным издания, администрация Байдена готовится в ближайшее время объявить об обновлённой «стратегии биозащиты», призванной улучшить реагирование страны на пандемии.



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Президент США Джо Байден призвал страну начать готовиться к новой пандемии, так как рано или поздно Соединённые Штаты вновь столкнуться с ней, пишет Insider.

«Нам действительно нужно больше денег. В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег, чтобы готовиться ко второй пандемии. Будет ещё одна. Мы должны думать наперёд», — заявил американский лидер на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, как добиться от конгресса финансирования вакцин от COVID-19 для детей младше пяти лет.

По словам Байдена, финансирование поставок вакцин продлится до конца года.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, что администрация Байдена вскоре объявит об обновлённой «стратегии биозащиты», призванной улучшить реагирование страны на пандемии.

Предложенный Байденом бюджет на 2023 год предполагает выделение около $82 миллиардов в течение пяти лет на подготовку к биологическим угрозам. Одна из главных целей заключается в том, чтобы создать условия, при которых США смогут производить эффективные вакцины и лекарства от патогена в течение ста дней после его обнаружения. Средства также пойдут на укрепление инфраструктуры в сфере здравоохранения и расширение исследований по выявлению угроз.

Как пишет Insider, несмотря на то, что в мире часто бывают длительные периоды без пандемий масштаба COVID-19, по словам специалистов, за последние 50 лет частота вспышек новых заболеваний среди людей стремительно росла.

По данным Института глобального здравоохранения Дьюка, одно из исследований 2021 года, опубликованное в PNAS, официальном журнале Академии наук США, предсказывало, что вероятность таких вспышек в ближайшие несколько десятилетий вырастет в три раза. Исследователи Центра глобального развития указывают на вероятность один к двум, что в течение следующих 25 лет разразится ещё одна пандемия, не менее смертоносная, чем нынешняя.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс также призвал создать глобальную команду учёных, которые могли бы отслеживать вспышки и помогать странам улучшать меры по борьбе с эпидемиями. При этом, по его словам, миру «повезло», что уровень смертности от COVID-19 был относительно низким.

Как отмечает Гейтс, прежние коронавирусы — тяжёлый острый респираторный синдром в 2002 году и ближневосточный респираторный синдром в 2012 году — распространялись медленнее, чем нынешний коронавирус, но имели более высокий уровень смертности.

«Я должен сказать, что, учитывая масштабы этой пандемии, 20 миллионов погибших во всём мире, миллион в США, смертность могла быть гораздо выше. Нам просто повезло, что уровень смертности на один случай заболевания составил около 0,2 процента», — приводит Insider слова бизнесмена.