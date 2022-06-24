 

CNN – Microsoft рассказала о росте количества кибератак, и не только со стороны России

24.06.2022, 0:34, Разное
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В последнее время разные страны мира стали производить кибератаки чаще, пишет Microsoft в своём отчёте. Но больше всего в них обвиняют Россию, пишет CNN. В частности, сообщается, что почти треть кибератак у неё были успешными.


AP

Российская разведка стала активнее заниматься взломом компьютерных систем США и их союзников. Об этом сообщила компания Microsoft в своём отчёте, пишет в статье на сайте CNN. Главной целью российских хакеров стали США, но всего эта деятельность коснулась 42 стран и самых разных секторов от правительственных систем до научных институтов и гуманитарных организаций.

Как посчитали в Microsoft, 29% от этих попыток взлома были успешными. Из в каждом четвёртом случае из успешных хакерам удалось украсть данные. Впрочем, в компании признают, что в полной мере оценить успешность им сложно, поскольку иногда пользователи хранят данные на собственных системах, а не в облаке Microsoft.

При этом не только Россия, но и другие страны стали большем заниматься кибершпионажем, пытаясь узнать, как на самом деле идут дела на Украине. Американское Киберкомандование провело «полный спектр» наступательных и оборонительных информационных операций, о чём открыто сообщило. Китай также провёл тренировку для своих хакеров по целям, связанным с Украиной. При этом, как сообщают специалисты, китайские хакеры постарались проникнуть в компьютеры, связанные с чиновниками российского города Благовещенска, расположенного неподалёку от российско-китайской границы.

Как отмечает автор статьи, Москва обвинения в кибервзломах обычно отвергает. Но её обвиняют в атаке на спутникового оператора, которая оборвала интернет-связь с десятками тысяч спутников, а также в атаках, во время которых были попытки стереть информацию из систем, чтобы дестабилизировать правительственные ведомства Украины. Кроме того, РФ вменяют в вину, что на подконтрольных ей территориях интернет-трафик идёт через российских провайдеров.

Как отмечает один из американских чиновников, который работает в этой сфере, российские действия в дальнейшем могут войти в арсенал Китая, поэтому американское министерство обороны внимательно следит за ними.

Как отмечают в отчёте, в большей степени именно страны НАТО стали главной целью для российских хакеров. После США больше всего атак было направлено на Польшу. Также держать оборону от этих нападений пришлось будущим членам НАТО. Швеция уже давно призывает операторов, обслуживающих ключевую инфраструктуру, сообщать о малейших подозрительных действиях. А когда президент Украины общался по видеосвязи с парламентом Финляндии, на короткое время кибератака вывела из строя сайты министерства иностранных дел и министерства обороны Финляндии.

«Мы не знаем, были ли это российские хакеры-патриоты или подразделение с более прямой связью с российским правительством, — приводит автор статьи CNN слова финского чиновника Микко Хиппонена. — Но у меня нет сомнений, что атака была российская».



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