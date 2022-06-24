Мнение: Холодные квартиры на Западе, санкционная катастрофа и распаковка угольных шахт

1. Уровень жизни в Западной Европе заметно упал. Мы, простые русские люди, привыкли к теплу зимой, к хорошо обогреваемым квартирам с температурой хотя бы в 21°C, а в среднем 24-28°. Совсем другое дело во Франции, Германии, Великобритании и Нидерландах – там народ вынужден как-то выживать зимой при унизительно холодных 15-17°! Блогер luckyea77 приводит обзор ситуации с отоплением в разных странах (ссылка):



Немецкий производитель термостатов Tado опубликовал инфографику, в которой наглядно показано, какую температуру устанавливают пользователи термостатов в своей квартире в каждой из стран Европы.

Российского обывателя эти цифры, разумеется, шокируют. До недавних пор шокировали они и жителей Украины.

Однако, выяснилась любопытная зависимость: чем богаче страна, тем холоднее в квартире.

После нанесения цифр на график вырисовалась почти прямая зависимость: чем богаче государство, тем больше его жители экономят на отоплении. Или наоборот: чем больше жители экономят на отоплении, тем богаче государство.

Впрочем, есть у этого и другая сторона: известно, например, что только зима 2012-2013 унесла жизни 31’100 британцев в Англии и Уэльсе, что на 29% больше показателей предыдущего года — 24’200 человек.

Здесь нужно сделать уточнение. Представители высшего класса в Британии и Германии на отоплении не экономят. Мёрзнуть в арендованной квартире и есть цикад вместо мяса должен простой народ.

2. В Евросоюзе продолжают жаловаться, что антироссийские санкции легли тяжёлым бременем на экономики европейских стран. Уже звучат голоса, что мол обычных европейцев никто даже не спрашивал, а некоторые страны были прямо-таки принуждены Брюсселем вводить санкции себе во вред (ссылка):



Евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что санкционная политика ЕС против России пагубно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада», — сказал Мариани на пленарной сессии Европарламента. Он также заявил своим коллегам, что ЕС требует применения многостороннего подхода, но создает систему, которая ограничивает практически только отношениями с США.

Евродепутат подчеркнул, что санкции против России не согласовывались с жителями стран Евросоюза. <…> «После исчезновения нашей стратегической независимости в руках ЕС вы хотите, чтобы Брюссель втягивал нас в конфликты и политику санкций без обязательного соблюдения принципа единогласности», — отметил Мариани.

3. Польша и Германия, похоже, решили отложить свои зелёные мечты в долгий ящик. Вместо «чистой» зелёной энергетики они будут развивать грязную угольную (ссылка):

Польша — одна из стран, обладающих крупнейшими угольными запасами в Европе, и, естественно, она сейчас будет их распаковывать и получит за это немалую долю бенефитов, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. <…>

Ранее Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа, а также заявил о необходимости увеличить использование грязного топлива — вернуться к эксплуатации угольных электростанций, работу которых в последнее время минимизировали.

Для возвращения к угольной энергетике Германии придется инвестировать определенное количество средств в восстановление шахт, которые закрывались последние 20 лет с целью перехода на «зеленую энергетику», обратил внимание Демидов. «Естественно, «зёленая повестка» будет откладываться на неопределённый срок».

Остаётся дождаться, когда решение о возвращении Европы к корням, то есть к добыче угля и угольным электростанциям, будет принято на уровне ЕС.

Проблема для европейцев в том, что и экспорт угля Россия также будет стараться перенаправить на Восток, тем более там и везти его из Кузбасса ближе. Альтернативных поставщиков, как и в случае с газом, странам ЕС также будет найти непросто. А значит, европейским чистюлям всерьёз придётся раскапывать свои угольные карьеры. Добро пожаловать в XIX век – на Западе хотели вернуть в прошлое Россию, но теперь они сами туда отправляются.