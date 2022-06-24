Ученые представили беспроводной кардиостимулятор

Специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго заявили, что им удалось создать беспроводной имплантируемый кардиостимулятор, который растворяется в организме после выполнения своих функций.

Ученые из Соединенных Штатов Америки гордятся, что такой прибор мир видет впервые. Основан стимулятор на системе сенсоров и блоке управления, находящимся в верхней части тела человека. Датчики помогают выполнять мониторинг основных показателей сердца и его ритма, фиксировать изменения в работе органа.

По мнению разработчиков, их прибор будет пользоваться большой популярностью. Его можно использовать в тех случаях, когда после хирургического вмешательства необходима временная кардиостимуляция.