Почему лучше выбрать частную школу для ребенка

По данным статистики, в последнее время сознательные родители стараются отдавать своих детей именно в частные школы для обучения. Безусловно, каждый родитель хочет для своего чада самое лучшее будущее, и чтобы он в 5 лет уже умел говорить на двух-трех иностранных языках, танцевал и мог лепить из глины. Выбор школы – это очень важное решение на определенном жизненном этапе вашего малыша.

Существует целый ряд причин, почему государственные учебные заведения отошли на второй план. Первая из них – это мнение о том что частная школа – это всегда лучше и престижней. Однако так ли это на самом деле? Давайте разберемся вместе…

Что такое частная школа

Чтобы понять, лучше частное образование государственного или хуже, необходимо выявить все плюсы и минусы.

Частная школа – это негосударственное учреждение со своим владельцем и своими правилами. Однако некоторых норм такое заведение все же должно придерживаться. Например, это школьная программа для детей с первого по одиннадцатый классы. Ознакомиться с ней можно на oneischool.com онлайн. Чтобы школа получила право учить детей, программа полностью должна соответствовать программе, которую устанавливает Министерство образования.

Условия обучения полностью соответствуют затратам

Образование полностью оплачивается родителями. Соответственно, каждая мамочка и отец могут потребовать у администрации детальный отчет, на что ушли их средства.

Ежедневный фотоотчет

Учителя высылают в родительские чаты фотографии того, чем именно занимался их ребенок в течение дня. Это не только убирает у ребенка боязнь камеры, но и дисциплинирует его. В какой-то степени дети из-за этого начинают больше доверять учителям, так как чувствуют себя в центре внимания. Этого не скажешь о государственных школах – там даже явка ребенка на занятия не всегда проверяется.

Изучение языков

Дети могут выбрать, какие именно языки они хотят выучить. Это может быть один или даже пять языков сразу.

Сплоченность детей

В частных школах, как говорилось ранее, дети не чувствуют нехватку внимания. Поэтому у них не возникает желания показаться лучше или что-то кому-то доказать. Соответственно, ребенок добрее, лучше контактирует со сверстниками и, при необходимости, всегда приходит на помощь товарищу.

Европейский уровень

В частных школах используются новейшие технологии обучения детей, которые практикуют во многих европейских странах.