Мнение: Прекратить убивать – всё, что осталось

С Астеррота тут давеча ненароком упала маска знатного конспиролога, мыслящего исключительно в масштабах цивилизаций и тысячелетий, через губу наблюдающего за мерзкими людишками и их делишками. Вместо этого вдруг проступило – ненадолго – мурло банального русского шовиниста-людоеда. Осуждать его за это нельзя, поскольку он, можно сказать, поддался общему порыву – точно такой же обезьяний экстаз охватил процентов 80 популяции, проживающей на территории Российской Федерации.

Наоборот – надо отдать ему должное: он довольно быстро начал подозревать, что «что-то идет не так», и теперь мечется, поскольку конспирологу попасть в стан неудачников примерно так же стыдно, как и экстрасенсу; ведь ты же типа все знаешь заранее – что ж не предусмотрел?! Сегодня он выдал новый пост с такой сентенцией: «начинаю понимать и Сапожника, и прочих сумасшедших. Они все свято верят, что если наша армия потерпит там, в степях Донбасса, поражение, то а) украинская армия остановится на госгранице и не ступит ни шагу дальше и б) всё вернётся пускай и не на 23.02.2020, но хотя бы наполовину, на треть, нет, пускай даже ухудшится, но не сильно».

То, что он приплел сюда Сапожника – очередной признак смятения духа. Потому что совершенно непонятно, откуда у него такие странные предположения касательно меня. Разве я говорил когда-нибудь хоть что-то похожее? Естественно, нет. Наверно, все ж придется еще раз вкратце изложить мою позицию – в которой нет ничего «розового».

На самом деле я никогда не был высокого мнения о правящей в нашей стране ОПГ – это нетрудно проследить по моему ЖЖ за какой угодно отрезок времени. Однако при этом я не оставлял надежды, что все-таки, при везении и, конечно, более разумном управлении какие-то перспективы сохраняются, что-то можно улучшить, что-то «починить»; другими словами, я не был склонен, что называется, «мазать одной черной краской» и саму Россию, и ее будущее. Всё было плохо, но, в общем, и в мире делается всё хуже – возможно, мировой кризис (который неизбежен был в любом случае) давал, как и любой кризис, какие-то возможности и нам.

При этом я – как тоже могли бы заметить все читатели – никогда не был особо горячим почитателем Украины как государства, тем более – не был никаким «патриотом Украины»; я охотно признавал, что если бы на месте Украины вдруг возникло еще две или три «украины» – я бы вовсе не счел это какой-то вселенской катастрофой. Более того – если бы от распавшейся по каким-то причинам Украины некая часть захотела бы присоединиться к РФ, я бы и это не воспринял как какое-то посягательство на мировые устои.

НО! Всё это имело смысл только и ровно до 24 февраля. 24 февраля, по моему глубокому убеждению, РФ совершила акт самоубийства – и можно считать (думаю, будущие историки так и будут считать), что 24 февраля есть начало конца РФ, и он недалек. Дело тут даже не в каких-то материальных аспектах – типа начала войны со всем миром, прекращения импорта, военных потерь и поражений, экономической блокады и прочих неприятностей. Хуже то, что Россия подорвала духовную основу своего и без того непростого существования: ей просто стало незачем быть. Она САМА растоптала свою собственную духовную основу (в частности, своими руками уничтожила культ Победы 9 мая, который сама же так старательно взращивала предыдущие 50 лет). В таком виде страна существовать не может. Лозунг НБД – «надо быть скотом» – он, может, в чем-то и эффективен (например, когда надо напасть на страну вчетверо меньшую, населенную людьми, которые говорят на одном с тобой языке, и убивать там всех без разбора) – но у него есть большой минус: он разрушает любую связь между самими скотами, особенно, когда им становится плохо.

Спрашивается: вытекает ли из такого подхода, что «украинская армия остановится на госгранице и не ступит ни шагу дальше»? Кто это сказал – я? Я такого не говорил. Можно даже удивиться – почему «не ступит»? Что мешает ступить внутрь «Дикого поля», в которое стремительно превращается РФ?!

Или что – «всё вернётся пускай и не на 23.02.2020, но хотя бы наполовину, на треть…» и т.п.??

Да нет же! Куда оно может вернуться, если СТРАНЫ НЕТ?! Всё, аллес. «Интрига» происходящего заключается лишь в том, что остатки НЕстраны пытаются также превратить в НЕстрану еще и страну Украину – на своем последнем издыхании. Если получится – ну, площадь Дикого Поля еще расширится. Вот и вся интрига.

Спасти и повернуть назад ничего нельзя. Можно лишь одно – перестать убивать. Не потому, что это чем-то поможет нам (не поможет), а потому, что убивать – нехорошо. Плохо это – убивать. И тут на самом деле каждый день важен. На территории РФ, охваченной обезьяньим экстазом, эта мысль все еще недоступна большинству жителей территории, хотя понять ее просто: достаточно представить, что тебя убьют завтра, а твою семью – послезавтра. Но это можно прекратить, если убивать перестанут прямо сегодня…

Как увеличивается ценность каждого «лишнего» дня бойни при таком подходе, не правда ли?

Но нет, до этой мысли, во власти своего тайного, как сифилис, шовинизма, Астеррот еще не допёр.