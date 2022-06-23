США заявили о планах G7 выработать новые меры по изоляции России от мировой экономики

Участники «Большой семерки» на саммите в Германии намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции РФ от мировой экономики, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Некоторые из этих приоритетов (для G7) включают в себя новые обязательства, направленные на то, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировой экономики, поставить под удар оборонные цепи поставок России, а также продолжить борьбу с уклонением от этих беспрецедентных санкций», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что лидеры G7 намерены «продвигать видение мира, базирующегося на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния».

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