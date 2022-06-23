 

Вашингтон отверг возможность отправки военных США на Украину в случае затягивания конфликта

23.06.2022, 23:45, Новости дня
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США не собираются направлять войска на Украину, даже если боевые действия там затянутся, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

У Кирби спросили, повысится ли вероятность конфликта между Россией и США, если боевые действия в Украине затянутся. Он отметил, что никто не знает наверняка, сколько продлятся военные действия на территории Украины.

Он напомнил о заявлениях американской стороны о том, что «это может быть продолжительная борьба». «Президент [США Джо Байден] был предельно ясен относительно того, что наши войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Что мы будем делать, так это помогать Украине защищать себя», – передает слова Кирби ТАСС.

Напомним, США выделили Украине новый транш военной помощи на 450 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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